Důchodová reforma je pro nás stěžejní, řekl Babiš po jednání s odbory

Opoziční TOP 09 vítá zájem Babišovy vlády připravit důchodovou reformu. „Jsem ráda, že se nová vláda hodlá vážně zabývat řešením nezbytné důchodové reformy. Nemělo by se ale zapomínat na to, že ANO bylo v minulém období pro její zrušení. Dnes to proto vypadá, že se vláda hnutí ANO bez důvěry snaží jen zalíbit každému. TOP 09 je připravena k diskusi o podobě důchodové reformy, která zajisti jistotu v penzi dalším generacím,“ uvedla první místopředsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.