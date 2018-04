Boj o křesla. Babiš a Hamáček se utkají o rozdělení míst ve vládě

V takovém případě by šéfovi ANO zbývala jen možná dohoda o toleranci vlády s komunisty a SPD, přičemž spolupráce těchto tří stran už většinou funguje ve Sněmovně, nebo snaha o předčasné volby. K rozpuštění Sněmovny je ale potřeba 120 hlasů, protože prezident Miloš Zeman opakovaně řekl, že ji nerozpustí ani po případných třech neúspěšných pokusech o vládu.

„Řekli jsme naši představu kolegům z ANO. Rozhodně to není o tom, že bychom šli do vlády a vzali jsme odpovědnost za ministerstva obrany, zahraničí, školství a kultury. Což padalo ze strany hnutí ANO,“ řekl v rozhovoru pro Právo Hamáček.



Vyjednavači ČSSD trvají na vnitru či financích, pokud by měl ve vládě být Babiš, na čemž ANO trvá. K tomu požadují další čtyři křesla odpovídající prioritám sociální demokracie. Což jsou například zdravotnictví, resort práce a sociálních věcí a také místní rozvoj.

Ze strany ANO padaly různé nabídky čtyř křesel ve vládě

Nabídka ANO byla zatím čtyři místa pro ČSSD. „Rozhodně padaly při jednáních různé kombinace křesel jak ze strany naší, tak od sociální demokracie,“ řekl iDNES.cz vicepremiér a místopředseda ANO Richard Brabec. Křesla, o nichž hovořil Hamáček, tak byla jen jednou z více různých variant.

„Kdyby se to vzalo matematicky, tak podle výsledků voleb by měli dostat 3,5 ministerských křesel. Takže jasně, nabízíme čtyři. Jenže oni jich chtějí pět,“ glosoval to z rodinné dovolené na Tenerife Babiš.



Vyjednávači Hamáček, první místopředseda ČSSD Jiří Zimola, premiér v demisi Babiš, šéf poslanců Jaroslav Faltýnek a místopředseda ANO Brabec se setkají ve 20 hodin v Poslanecké sněmovně.

Sociální demokraté na pátek svolali mimořádné jednání předsednictva, které bude hlasovat o dalším postoji k jednání o vládě. V sobotu pokračuje volební sjezd ČSSD v Hradci Králové. „Je docela možné, pokud se nezmění status ze strany ANO a pana Babiše, že budeme sjezdu předkládat i variantu ukončení jednání,“ prohlásil Zimola ve středu po jednání s prezidentem Zemanem.

Sporné body v programu už vyjednavači ANO a ČSSD podle Brabce ve středu večer vyřešili. Našli kompromisu ohledně návratu nemocenské v prvních dnech i na podobě daní. Přesnou podobu strany zatím tají.

„Shodli jsme se jednoznačně na snížení DPH na vodné, stočné. Platí, že ANO nechce zvyšovat daně a sociální demokracie také prohlašuje, že nechce samoúčelně zvedat daně, pokud by bylo dostatek peněz na naše společné programy investiční a sociální,“ uvedl Brabec.



Exkluzivitu pro vyjednávání s ČSSD má hnutí ANO do 10. dubna, pak by se muselo obrátit na SPD, které zatím při jednáních „upozadilo“. Jenže v klubu ANO jsou poslanci, i současní ministři, kteří vládnout s Okamurou za zády nechtějí. Navíc předseda KSČM Vojtěch Filip v rozhovoru pro MF DNES uvedl, že taková spolupráce je „téměř vyloučena“.