Místo s Hamáčkem bude Babiš o vládě jednat s šéfem komunistů Filipem

„Jak to říkal Jára Cimrman, zjistili jsme minimálně to, kudy cesta nevede. Pionýři slepých uliček, znáte to, ale i to je důležité,“ řekl exministr Jan Mládek, který za ČSSD jedná o daních.

„Nepřistoupíme nikdy na zvyšování daní,“ řekla po posledním jednání s ČSSD ministryně financí Alena Schillerová. ANO podle ní nepřistoupí ani na zavádění jakýchkoliv nových daní.

Babiš řekl, že Hamáček požádal o odklad jednání na úterý. „Je to samozřejmě trochu komplikace, čtyři dny, jestli dobře počítám. Nicméně nemůžeme nic jiného dělat, on si vyžádal delší čas,“ uvedl Babiš.

Filip si sjednal schůzku s Babišem před sobotním jednáním širšího vedení KSČM, které bude diskutovat o toleranci vznikající vlády. Filip se bude moci Babiše ale také například ptát na to, jak je to s plánovaným vyhoštěním ruských diplomatů, o němž premiér mluvil v Bruselu v reakci na kauzu Skripal.

Komunisté, kteří jsou dlouhodobě spojenci Ruska a mají novou vládu tolerovat, teď mohou vyzkoušet, jaký vliv na chování vlády vlastně budou mít.

Sociálním demokratům jde o větší progresi u daní

V Lidovém domě se sešli vyjednavači ČSSD, aby identifikovali rozpory v jednání o vládě. Exministryně školství Kateřina Valachová při příchodu řekla, že trvá na startu reformy financování regionálního školství, kterou chce ministerstvo pod vedením Roberta Plagy posunout o rok.

ČSSD také prosazuje prohloubení daňové progrese fyzických osob, větší zdanění příjmů nad čtyřnásobkem průměrné mzdy i sektorovou daň. ANO chce naopak oddělit důchodový účet od státního rozpočtu, proti čemuž jsou zase sociální demokraté.

Babiš chce, aby se příští týden už začali společně scházet politici ANO, ČSSD a KSČM nad konečným zněním programového prohlášení vlády, se kterým by chtěl předstoupit před Sněmovnu.