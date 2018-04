Nová nabídka ANO pro ČSSD: pět křesel a vnitro povede nestraník

12:42 , aktualizováno 12:42

Sociální demokraté dostali od hnutí ANO nabídku na pět křesel ve vládě a ministr vnitra by měl být nestraník, na kterém se shodnou obě strany. Tvrdí to server echo24.cz. Podle něj nabídlo ANO ministerstvo obrany, zahraničí, školství a kultury. Pátým křeslem má být práce a sociální věci, nebo zemědělství. ČSSD odmítlo do pátku nabídku jakkoli komentovat.