Babiš má teď na výběr nás a servilní ČSSD, řekl šéf SPD Okamura

17:03 , aktualizováno 17:36

Jednání s premiérem Andrejem Babišem o možné toleranci vlády si pochvaloval šéf SPD Tomio Okamura. Podle něj je ANO připraveno spolupracovat na všech programových bodech SPD. „My jsme zopakovali, že by to měla být vláda odborníků, že by to nebyli političtí trafikanti,“ řekl Okamura.