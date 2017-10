Bartoš se omluvil Babišovi. Šéf ANO i tak jednání s Piráty vynechal

Bartoš nechtěl spekulovat o tom, zda Babiš nepřišel, protože Piráti zveřejňují všechna jednání, záznamy o nich a nabídky, které zazněly, na internetu ve své evidenci lobbistických kontaktů. Šéf ANO tak ví, že cokoli by Pirátům nabídl, aby přehodnotili odmítavý postoj k ANO a vládě s ním, by se poměrně rychle dozvěděla celá veřejnost.

„Nejsme extrémně útlocitní, já s ním normálně komunikuji. Třeba tato schůzka byla zase sjednávaná přes SMS, kde jsem se mu snad i omluvil,“ uvedl Bartoš. K disharmonii mezi oběma muži došlo, když Bartoš neodpověděl na Babišovu zprávu, kterou mu gratuloval k volebnímu úspěchu Pirátů a na to, že ho šéf ANO zval k povolebnímu jednání.

Babiš pak na adresu Bartoše řekl, že by se měl naučit slušnému chování. „Je to spíš takové mediální škádlení,“ prohlásil lídr Pirátů. Věří, že se podařilo zakopat pomyslnou válečnou sekyru. Přesto se středeční jednání „s Babišem“ odehrávalo tentokrát ještě bez Babiše. Za ANO jednali kandidát hnutí na šéfa Sněmovny Radek Vondráček a místopředseda Petr Vokřál. S Bartošem do Sněmovny zamířili šéf poslanců Pirátů Jakub Michálek a Mikuláš Peksa.

Piráti požadují šéfa bezpečnostního výboru

Bartoš se se zástupci ANO mluvil o tom, jaká má vypadat Sněmovna. Piráti, kteří byli třetí ve volbách a mají 22 poslanců, chtějí pozici jednoho z místopředsedů Sněmovny a vedení tří výborů. Zástupcům ANO Bartoš řekl, že jde třeba o bezpečnostní výbor.

„Bavili jsme se o registru smluv i o zákonech Rekonstrukce státu,“ uvedl šéf Pirátů. Věří, že další schůzka bude už s Babišem. Nemá problém s návrhem ANO zkrátit přestávky na porady poslaneckých klubů ze současných dvou hodin. Při devíti klubech ve Sněmovně by totiž dolní komora parlamentu také mohla být zcela paralyzována přestávkami a poslanci by neudělali nic. Specialitou Pirátů je, že zveřejní záznam o jednání se zástupci ANO

Vondráček: Pozice šéfa Sněmovny má patřit vítězné straně

Vondráček hájil při jednání s Piráty, proč by měl být právě on šéfem Sněmovny. „Bavili jsme se věcně, že by ta pozice měla náležet vítězné straně,“ řekl. „Chtěl bych odmítnout, že by to mělo být nějakým ohrožením demokracie,“ dodal k tomu Vokřál. Očekává, že než ANO dojde k tomu, s kým složit vládu, uskuteční se dvě či tři kola jednání se všemi stranami ve Sněmovně.

Možnost, že by šli s ANO do koalice či umožnili tolerancí Babišovu vládu, Piráti odmítají. „Koalice i tichá podpora vlády podle naší strategie, se kterou jsme šli do voleb a byla známa dva měsíce před volbami, není možná,“ řekl Bartoš už když se dopoledne potkal s vyjednavači ODS. Jako šéfa Sněmovny preferuje Radka Vondráčka před Petrem Fialou z ODS, ale ještě to může změnit víkendová porada Pirátů. Od ANO chtějí Piráti slyšet i jeho návrhy změn jednacího řádu.

Dopoledne jednali Piráti s ODS:

„Chceme vysvětlit svoji pozici po volbách, která se odvíjí od naší povolební strategie, a máme programové priority, převážně protikorupční, o kterých se chceme bavit,“ řekl Bartoš ještě před jednáním s ANO. „A ačkoli to vypadá, že skončíme v opozici, tak si myslíme, že průsečíky v oblasti třeba digitalizace a boje proti korupci tam jsou a chceme je najít,“ uvedl Bartoš.