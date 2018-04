Okamura vyjmenoval po schůzce se Zemanem čtyři ministry, kteří mu vadí

„Pan ministr Stropnický prosazuje jinou politiku než SPD a paní Šlechtová není odbornicí na obranu,“ zdůvodnil, proč jeho hnutí vadí ministr zahraničí Martin Stropnický a ministryně obrany Karla Šlechtová.

Šéf resortu spravedlnosti Robert Pelikán již sám oznámil, že v příští vládě nebude, a k témuž se chystá ministr dopravy Dan Ťok, pokud se hnutí ANO skutečně přikloní k variantě vlády opřené o Okamurovo hnutí. Ministry mají být podle šéfa SPD takoví lidé, kteří splní programové prohlášení vlády.

Výsledek referenda o EU by potvrzoval parlament

Okamura také vůbec poprvé řekl, že by výsledek referenda o tom, zda má Česko zůstat součástí Evropské unie, musely potvrdit obě komory parlamentu ústavní většinou. Možnost vypsání takového referenda, když si ho občané vynutí, je pro SPD nepřekročitelnou podmínkou pro toleranci vlády.

„S panem prezidentem jsme jednali především o dvou bodech. Bavili jsme se o tom, jakým způsobem jednal s Andrejem Babišem, a jakým způsobem si představuje sestavování vlády. A podle jeho názoru by měla vláda vzniknout v rámci spolupráce hnutí ANO, KSČM a SPD. A to nejlépe do června,“ řekl také po schůzce v Lánech Okamura.

ANO právě jedná o tom, zda se k takové variantě přikloní poté, co demokratické strany ve Sněmovně odmítly jít do vlády s trestně stíhaným Babišem. Sociální demokraté poté, co hnutí ANO odmítlo dát ČSSD alespoň vnitro či finance.

Okamura vyjmenoval i další programové body, které by musela menšinová vláda ANO prosazovat, aby ji poslanci hnutí SPD tolerovali. Je to zásadní zvýšení důchodů invalidních i starobních, svázaných s minimální mzdou, zrušit státní financování politických neziskových organizací, zásadní přeskupení od parazitujících k řádně pracujícím občanům, zákaz propagace islámské ideologie a povinnost elektronické evidence tržeb u podnikatelů s ročním obratem do 500 tisíc korun ročně nahradit paušalní daní.