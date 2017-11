Piráti znovu svolali kulatý stůl stran. Místopředsedů Sněmovny bude pět

Hledají totiž podporu pro svůj návrh, aby si vedení sněmovních výborů rozdělily jen opoziční strany proto, aby mohly lépe kontrolovat vznikající menšinovou vládu hnutí ANO. Vítězi voleb by zůstal jen organizační výbor, který vede šéf Sněmovny. Pozici předsedy dolní komory velmi pravděpodobně získá kandidát ANO Radek Vondráček, který má šanci dostat hlasy i od SPD, komunistů a Pirátů.

Nápad Pirátů se ostatním nepozdává, hlavně ODS kritizuje Piráty za to, že se chovají obojetně a pomáhají Andreji Babišovi z ANO. Sociální demokraté řeknou až v pondělí při jednání Sněmovny, zda dají hlasy také Vondráčkovi. Rozhodnou se teprve až podle jeho slov, komu by případn dal šanci sestavovat vládu při třetím pokusu po dvou neúspěšných.

„Když jsme absolvovali jako všechny strany návštěvu u prezidenta v Lánech, promlouval k nám prezident - cituji volně: Ale měli byste jít do té vlády, i když vás nijak nenutím. Suchá a často bez soli je skýva opozice,“ napsal před ranním jednání na Facebooku šéf Pirátů Ivan Bartoš. Odpoledne ještě na jednání s prezidentem Milošem Zemanem do Lán míří TOP 09.

Ale Piráti míří do opozice vůči ANO, stejně jako TOP 09 i další strany. Jen komunisté naznačili možnost vládu tolerovat. Okamura má zájem jen o přítomnost ve vládě, což zase nechce Babiš. Suma sumárum - šance Babiše, že jeho pokus o vládu uspěje, nemá zatím velkou šanci na úspěch.

Hraje se teď o to, jak rychle bude nová vláda jmenována a zda ještě současný prezident jmenuje případnou vládu ve druhém pokusu. V případě, že Zeman funkci obhájí, má ale Babiš i jmenování napodruhé jisté - to už současný prezident slíbil. A třetí pokus by mělo opět v rukou ANO, protože zvolení Vondráčka do čela Sněmovny se nyní téměř blíží jistotě, ač je volba tajná.