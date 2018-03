Hamáček požaduje vládu bez Babiše, Faltýnek hrozí koncem jednání

ANO totiž nikdy ani o píď neustoupilo z toho, že na Babišovi jako premiérovi trvá, a kdyby jednání s ČSSD zkrachovalo, má v záloze ještě toleranci menšinové vlády od komunistů a SPD.

„Budeme o tom hovořit a já chci slyšet, jaký názor na to má hnutí ANO. Pokud bude trvat na tom, že - jak říkal Andrej Babiš - až do smrti bude kandidovat na premiéra, tak my budeme říkat, že až do smrti nám to bude vadit. Očekáváme, že hnutí ANO přijde s nějakou nabídkou řešení,“ řekl iDNES.cz Hamáček.

Šéf sociální demokracie se už během dne sešel s předsedou komunistů Vojtěchem Filipe a pro jednání s ANO připravil seznam programových bodů, které jsou pro ČSSD zásadní.

„Za prvé je to zákaz privatizace veřejných služeb. Určitě chceme zrušit karenční dobu, chceme podpořit zálohované výživné, jednáme o sdílené pracovním místu. Chceme zvýšit rodičovský příspěvek na 300 tisíc korun, chceme garanci toho, že nebude zvyšována spoluúčast pacientů. Chceme, aby byla státem garantovaná dostupnost zdravotní péče, takzvanou sektorovou nebo bankovní daň. Chceme upravit dědické daně a pak je diskuse o důchodovém účtu, zda má být oddělen či nikoli,“ vyjmenoval Hamáček.

Pro ANO „nejede vlak“ přes to, že premiérem bude Babiš

Předseda poslaneckého klubu ANO Jaroslav Faltýnek řekl, že pro hnutí ANO „nejede vlak“ přes to, že Babiš má být premiér a pokud skutečně ČSSD na svém požadavku trvá, nemá podle něj smysl pokračovat v jednání. „Pro nás má smysl jednat se sociální demokracií pouze za předpokladu, že my máme svého kandidáta na premiéra a to je pan Babiš,“ zdůraznil Faltýnek,

VIDEO: Babiš má být premiér, přes to nejede vlak, říká Faltýnek Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Podivil se i nad tím, že ČSSD stále posílá nějaké vzkazy přes média, přičemž některé jsou i protichůdné. „Nevzkazujeme partnerům, se kterými jednáme, některé věci přes média,“ řekl Faltýnek.



„Navíc ty názory, které znění ze sociální demokracie, jsou různé,“ uvedl šéf poslanců ANO. Připomněl rozdílný názor Hamáčka a prvního místopředsedy sociální demokracie Jiřího Zimoly, který na rozdíl od šéfa ČSSD podpořil zákon o obecném referendu s možností hlasovat i o členství v Evropské unii.