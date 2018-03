"Pokládáme to za zásadní jednání," řekl při příchodu na Úřad vlády šéf ČSSD Jan Hamáček, který dorazil s prvním místopředsedou strany Jiřím Zimolou.

„Možná je to naše poslední jednání. Smutné bude, pokud skončí kvůli egu jednoho politika,“ napsal dokonce Hamáček v textu nazvaném „Doba ústupků ČSSD je u konce“, který publikoval v Právu.



V úterý totiž vzbudil pozornost tím, že po jednání s šéfem ANO Andrejem Babišem veřejně připustil, že se smíří s tím, že bude premiérem, ačkoli ještě před jednáním tvrdil, že pro něj to bude až do smrti problém.

Sociální demokracie ale nyní trvá na tom, že musí v takovém případě získat buď ministerstvo vnitra nebo financí, protože to jsou z jejich pohledu resorty, kde je nejvíce viditelný střet zájmů šéfa ANO vyšetřování kvůli kauze Čapí hnízdo. A k tomu požaduje ČSSD další čtyři křesla, dohromady tedy pět míst ve vládě, přičemž ANO odmítlo jak možnost, že by ve vládě nebyl Babiš, tak že by sociální demokracie měla více než čtyři ministerstva.



Po úterní schůzce obou stran zůstává sedm nevyřešených programových otázek. Klíčové jsou přitom daně, kdy sociální demokraté usilují o prohloubení daňové progrese u fyzických osob či zavedení speciální sektorové daně. Ale ANO zatím trvá na tom, že žádné daně nehodlá zvyšovat ani nové zavádět.

Další spornou otázkou je výše nemocenské v prvních třech dnech nemoci, která se má podle ČSSD vrátit, a to ve výši 60 procent denního vyměřovacího základu. Ministryně práce a sociálních věcí Jaroslava Němcová z ANO přišla s tím, že by to mělo být maximálně 30 procent, což nestačí ČSSD ani komunistům.

Zejména sociální demokraty začíná tlačit čas. Hamáček potřebuje pro svou stranu vyjednat podmínky, které by uhájil na pokračování sjezdu 7. dubna v Hradci Králové, a které by straníci schválili v plánovaném referendu.

Poslechněte si šéfa ČSSD Hamáčka po jednání s hnutím ANO 27.3.2018: