Lídři ČSSD míří na Hrad za Zemanem. Kvůli jednání o možné vládě s ANO

„Jan Hamáček a Jiří Zimola jdou pana prezidenta informovat o vývoji vyjednávání s hnutím ANO, jak se domluvili na únorové schůzce v Lánech,“ sdělil ke schůzce špiček ČSSD s hlavou státu mluvčí sociálních demokratů Mikuláš Klang.



Politici ČSSD budou muset Zemanovi říci, že zatímco v programové části jednání o vládě spějí obě strany k dohodě, rozděluje je stále představa o tom, jaké by mělo být zastoupení ČSSD ve vládě. Babišovo ANO zatím nabízí sociálním demokratům čtyři křesla. Hamáček se Zimolou si ještě před Velikonoci, než se premiér v demisi s rodinou vydal na Tenerife, řekli o míst pět. Jestliže ANO bude trvat na Babišovi jako premiérovi, jedno z nich musí být vnitro či finance.

„My máme jednoznačnou pozici kolem pana Babiše, ta se neposouvá, jsme konzistentní z hlediska jeho nominace na premiéra,“ uvedl vicepremiér a místopředseda ANO Richard Brabec. S Babišem lidé z ANO vyjednávání probírali o svátcích e-mailem a esemeskami. „Zůstávají odlišné názory na počet resortů a jejich typ. Nejhorečnatější jednání však ještě budou probíhat. Všichni si vzali oddechový čas, aby mysleli na něco jiného než na politiku,“ uvedl Brabec s odkazem na Velikonoce.

„Jednání pokračují ve středu a ve čtvrtek. Pokud bude potřeba i v pátek,“ odvětil Babiš iDNES.cz na otázku, zda už je rozhodnutý, zda ČSSD nabídne tento týden pět křesel ve vládě, nebo zůstane jeho konečná nabídka čtyři, či zda vyjde vstříc volání ČSSD po vnitru nebo financích.



Předseda Sněmovny, člen předsednictva ANO Radek Vondráček iDNES.cz sdělil, že pokud by křesel mělo být pět, záleželo by na tom, o jaká by šla. On osobně si dovede představit páté křeslo ministra bez portfeje, ale dodal, že politika hnutí je trochu jiná - Babiš totiž po příchodu do funkce premiéra zrušil křesla bez portfeje, která byla v předchozí vládě Bohuslava Sobotky.