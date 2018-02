Fiala řekl Babišovi ne na nabídku do vlády. Řešili evropskou politiku

„To byla moje první otázka, jestli si to ODS nerozmyslela, jestli by nešla do vlády. Odpověď byla - ne. A jestli by nás tolerovala a odpověď byla - ne. Tak jsme řešili jenom evropskou politiku,“ uvedl premiér.

Fiala by chtěl společně s ostatními stranami hledat národní konsenzus v otázkách, které se řeší na úrovni Evropské unie. „Určitě bychom se měli snažit diskutovat v zahraničí a Bruselu jednotně,“ řekl Babiš.

Podle Fialy by měl premiér probírat pozice Česka na zasedáních Evropské rady a i jejich závěry s předsedy všech parlamentních stran, které by měly formulovat základní postoj k Evropské unii.

Fiala to nijak nespojuje s jednání o vládě, o kterou s Babišem nemá zájem. „Jedna věc jsou vnitropolitické shody a rozpory, druhá věc změny v Evropské unii,“ řekl šéf ODS. Fiala si všiml, že Babiš bere evropskou politiku vážně, ale hodnotit to chce až podle jeho výsledků.