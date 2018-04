ANO jde za ČSSD, té nebude stačit pro oba přijatelný nestraník na vnitru

Variantu nestraník na vnitru v neděli zmínil šéf Sněmovny Radek Vondráček z ANO. Nestraník, který by byl přijatelný jak pro sociální demokracii, tak pro ANO, by se však těžko hledal.

Teoreticky by to splňoval třeba Jeroným Tejc, který byl šéfem poslanců ČSSD, ale po rozbrojích s bývalým šéfem strany Bohuslavem Sobotkou ze strany odešel a nyní je náměstkem ministra spravedlnosti za ANO Roberta Pelikána. Ještě jako sociální demokrat se připravoval Tejc na to, že by mohl vnitro vést, ale pak ho získal Milan Chovanec, druhá nejsilnější figura ve straně.



„Já bych to považovala za jeden z klíčových resortů,“ uvedla v rozhovoru pro iDNES.cz o ministerstvu vnitra nová místopředsedkyně strany Jana Fialová.



„Jsme ve stádiu, kdy naše předsednictvo rozhodlo o ukončení jednání, proto jdeme na jednání s s tím, že chceme vyslechnout důvody, které pana Babiše a kolegy z hnutí ANO vedly k tomu opět obnovit jednání se sociální demokracií. Snad součásti těchto důvodů bude i předložení nebo nástin nějakých nových podmínek. My ty podmínky následně předložíme našemu předsednictvu a to rozhodne o tom, zda se vůbec chceme vrátit k jednacímu stolu,“ řekl před jednáním s Babišem iDNES.cz první místopředseda ČSSD Jiří Zimola.

„Budeme určitě, aspoň z naší strany spěchat, potřebujeme do pátku mít už nějakou jasnou, předběžnou dohodu,“ řekl v neděli Babiš po jednání s prezidentem Milošem Zemanem v Lánech. Proč do pátku? Právě v pátek se má sejít předsednictvo ČSSD a o den později je volební sjezd KSČM, kde vystoupí Zeman a komunisté rozhodnou, zda budou chtít případnou koalici ANO s ČSSD tolerovat.



Poslední nabídka pro ČSSD, s níž Babiš při jednání přišel, byla ministerstva zahraničí, obrany, spravedlnosti, práce a sociálních věcí a kultury. Šéf strany Jan Hamáček a první místopředseda Jiří Zimola ji odmítli. K jednání se sociální demokracií se ANO zkouší vrátit poté, co k tomu Babiše vyzval republikový výbor hnutí. Více než dvaceti poslancům Babišova hnutí totiž vadí, aby vláda závisela na SPD Tomia Okamury.

Podle prezidenta Zemana jsou nyní při jeho druhém jmenování premiéra jen dvě možnosti vlády - ANO s ČSSD opřená o komunisty a kabinet ANO podporovaný KSČM a SPD. V případě, že by druhá vláda jmenovaná prezidentem nezískala důvěru, měl by třetí pokus předseda Sněmovny Radek Vondráček. S možností rozpuštění Sněmovny a předčasných voleb, k čemuž je třeba 120 hlasů, zatím strany nepočítají, respektive se k nim nehlásí strany, které by potřebné hlasy našly.