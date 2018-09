Prodavačka denně osm let ujídala v práci šunku, obchod to stálo 200 tisíc

Manažerovi obchodu z amerického Bolivaru nedaleko Clevelandu poslední roky stále neseděla čísla v účetnictví a logicky proto podezříval ze ztrát své zaměstnance. A nakonec vypátral poněkud bizarní odhalení.

Jedna z prodavaček si denně pochutnávala na třech až pěti plátcích delikátní šunky, aniž by za ni ovšem platila. A protože to dovedla skrývat po dobu osmi let, narostla ztráta obchodu do velkých rozměrů.

O případu informoval list New York Post. Detaily o obviněné sice nesdělil, zato napsal, že kromě šunky si tato nezbedná zaměstnankyně občas zadarmo pochutnala i na místních salámech.