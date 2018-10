Nepřijmout ani děti z řad migrantů je skandální, opřel se do ČR Juncker

„Kvóty (přerozdělování migrantů v rámci EU) přijali (unijní) ministři vnitra v září 2015,“ reagoval Juncker na otázku, zda nelituje toho, že navrhnul migrační kvóty. Reportér Le Monde se předsedy EK v dovětku otázal, zda kvóty nepodnítily debatu s něktrými členy unie. Proti kvótám byly při jednání ministrů Slovensko, Maďarsko, Česko a Rumunsko.



„Chybí nám společná definice solidarity. Navrhnul jsem Maďarům, Čechům, Polákům a dalším, aby přijali alespoň děti bez doprovodu, bez rodičů, bez rodiny. Považuji za skandální, že to někdo odmítá, když Evropa skýtá na jejich ochranu prostor,“ odpověděl Juncker.

Na otázku, zda zmíněné země jeho návrh vyslyší, předseda EK odpověděl: „Myslím, že to vážně zvažují. Byl by to alespoň elementární projev solidarity. Bezpochyby by to také pomohlo zemím Visegrádu (Česko, Polsko, Maďarsko, Slovensko), ostatní unijní země by pro ně pak měly větší pochopení. To, že některé země zcela odmítají (přijímat) uprchlíky, a zhoubné promluvy o tom, že Evropa čelí muslimské invazi, jsou nepřijatelné.“

Slovenský premiér Peter Pellegrini minulý týden uvedl, že Slovensko by mohlo přijmout několik desítek syrských sirotků. Plán kritizovala vládní Slovenská národní strana (SNS), která je jednou ze tří koaličních stran.

V Česku se o možnosti přijmout syrské sirotky rozpoutala v září bouřlivá diskuse. O plánu se hovořilo i v Poslanecké sněmovně, kde opoziční TOP 09 neprosadila usnesení, aby dolní komora požádala vládu o přijetí nejméně 50 syrských dětí z uprchlických táborů. K přijetí dětí, které navrhovala europoslankyně Michaela Šojdrová, vyzvala premiéra Andreje Babiše téměř polovina senátorů.

Babiš nakonec požádal Šojdrovou a zástupce neziskových organizací, aby vybrali syrské sirotky, kteří by mohli být z uprchlických táborů přesunuti do Česka. Příliš však nevěří tomu, že takové děti najdou. Premiér prosazuje pomoc dětem mimo Česko.