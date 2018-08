Odsouzený za zneužití 160 dívek zůstává ve vazbě. Soud ho nepropustil

„Jednalo se o vazební zasedání, které je podle zákona neveřejné,“ řekl iDNES.cz předseda senátu Jan Sváček. Nechtěl konkretizovat, jak soud rozhodl, ale vzhledem k tomu, že eskorta odváděla Půlpána od soudu v poutech, je zřejmé, že soud mu vazbu prodloužil.

Vrchní soud v Praze by měl také v dohledné době rozhodovat o odvolání. Podle Sváčka zatím není jasné, kdy k tomu dojde. Kauza je rozsáhlá už počtem obětí, spis má přes 11 tisíc stran.

Půlpán podle obžaloby zneužil 162 dívek. K tomu se přiznal při projednávání případu u Krajského soudu v Ústí nad Labem. V letech 2012 až 2015 si na internetu zakládal falešné profily. Přes ICQ, skype, Facebook a další komunikační kanály konverzoval s dívkami ve věku od sedmi do čtyřiadvaceti let a snažil se z nich vymámit jejich intimní snímky. Často se při tom sám vydával za dívku.

Ve chvíli, kdy se erotických fotek zmocnil, vydíral podle obžaloby nezletilé jejich zveřejněním. Zoufalé dívky pak na jeho podmínky přistoupily. Některé z nich před webkamerou masturbovaly nebo pro něj pořizovaly i další videa.

Půlpána státní zástupce ještě vinil z pohlavního zneužití tehdy jedenáctileté sestry jeho bývalé přítelkyně, to ale odmítl a podle soudu se to neprokázalo. Nakonec byl tedy nepravomocně odsouzený pouze za sexuální nátlak, přechovávání pornografie a z dalších skutků. Za to mu soud uložil trest odnětí svobody na šest let a nařídil mu ochrannou léčbu. Státu také propadl počítač, přes který Půlpán s dívkami komunikoval.