Nepůsobí to důvěryhodně, říká Kalousek k rozhodnutí nestíhat Faltýnka

„Každé takové rozhodnutí v okamžiku, kdy máme trestně stíhaného premiéra, kterého se ta kauza týká, bude vždycky nedůvěryhodné. Může být tisíckrát správné a já si ho nedovoluji hodnotit, ale dokud budeme mít trestně stíhaného premiéra, tak bude vždycky nedůvěryhodné,“ řekl iDNES.cz Kalousek.

Vývoj v kauze Čapí hnízdo Ve čtvrtek státní zástupce Jaroslav Šaroch zrušil trestní stíhání Faltýnka a dalších tří obviněných v kauze Čapí hnízdo. Naopak stížnost premiéra v demisi Andreje Babiše zamítl, jeho stíhání tak pokračuje stejně jako dalších šesti lidí (více zde).

Sám vidí jako jedinou možnost navrácení důvěryhodnosti celé kauze, aby Andrej Babiš již nadále nebyl premiérem, když je trestně stíhaný.

„Dokud bude člověk, kterého se ta kauza týká, šéfem veškeré exekutivy a do té exekutivy patří i státní zastupitelství, tak logicky všechna tato rozhodnutí budou mít odér nedůvěryhodnosti, protože máme premiéra, který má trvalý konflikt zájmů,“ uzavřel Kalouse Nepůsobí to důvěryhodně. Může být premiérem. Reakce na nestíhání Faltýnka se různí k.

Jednání o vládě to nijak nemění

Na případné podpoře druhé Babišově vládě ze strany komunistů čtvrteční vývoj v kauze mít vliv nebude. „Vzhledem k tomu, že jsme jednali o podpoře bez ohledu na trestní stíhání, nedělali jsme si naději, že se to vyřeší v krátké době, tak to na podporu asi nemůže mít nějaký přímý vliv,“ uvedl pro iDNES.cz poslanec KSČM Jiří Dolejš.

Dolejše zastavení Faltýnkova stíhání příliš nepřekvapilo. Podle něj se už v minulém volebním období, kdy se jednalo o prvním vydání Babiše a Faltýnka, diskutovalo, že důkazy v případě Faltýnka „byly slabší“.

Místopředseda sociální demokracie Martin Netolický iDNES.cz sdělil, že ani z jejich strany na vyjednávání o vládě nic nemění to, že Babišovo stíhání pokračuje. „Jako sociální demokracie jednáme o členství ve vládě a zajímají nás členové vlády, a protože se to bohužel netýká pana premiéra, kde to stíhání nadále pokračuje, tak se domnívám, že naše pozice je neměnná,“ konstatoval Netolický.

Upřesnil, že by podle něj měla za všech okolností přetrvat podmínka sociální demokracie, že by prvoinstančně odsouzený člen vlády měl podat demisi. Netolický by ji chtěl podložit i smluvně.

Pirátský poslanec Mikuláš Ferjenčík naznačil, že by zastavení stíhání Faltýnka mohlo změnit strategii hnutí ANO při vyjednávání o vládě. „Takže novým premiérem bude Faltýnek?“ zeptal se na Twitteru Ferjenčík.

Poněkud odlišný názor, než jeho stranický kolega Kalousek, má šéf TOP 09 Jiří Pospíšil. „Zastavení stíhání Jaroslava Faltýnka a naopak pokračující stíhání Andreje Babiše potvrzuje, že nejde o účelovku zaplacenou mafií proti politikům ANO, ale o nezávislé vyšetřování prováděné nezávislými orgány právního státu,“ napsal na Twitteru Pospíšil.

Předseda hnutí Starostové a nezávislí Petr Gazdík konstatoval, že rozhodnutí státního zástupce respektuje, upozornil ale na fakt, že kauza Čapí hnízdo zdaleka není u konce.