Až skončí Babiš, odejdu i já. ANO by mohlo fungovat dál, říká Faltýnek

Když vystoupilo šest opozičních stran s tím, že vysloví nedůvěru vládě, byl jste si naprosto jistý, že všichni poslanci ANO kabinet Andreje Babiše podpoří?

Ano.

To máte všichni stejný názor?

Ne, ale je to pořád dokola. Rozumím, že strany, které prohrály ve volbách, se nechtějí smířit s tím, že hnutí ANO vyhrálo. A docela významně. I přes kauzy, které tady byly – dluhopisy, Čapí hnízdo, StB… Stále se to opakuje a na lidi to nefunguje, protože jsou to uměle vytvořené kauzy. Vymyšlené je to bezesporu chytře, ale v případě Čapího hnízda se žádný dotační podvod prostě nestal a policie nebo státní zástupce k tomu dojde.

Nebylo by lepší, aby se Andrej Babiš po dobu svého obvinění z vysoké politiky stáhl? Kdysi to bývalo zvykem a dělali to i politici, kteří pak byli zproštěni obvinění.

To je pravda, ale to bylo v době, kdy se neobjednávalo trestní stíhání politiků. My na tuto hru s kauzami na zakázku nechceme přistoupit. Vezměte si teď stávající kauzu střetu zájmů a evropské dotace. V minulé Sněmovně byl proti naší vůli přijat takzvaný lex Babiš, poprvé v historii České republiky zákon proti konkrétní osobě. Ať si každý říká, co chce, bylo to tak. A pan Babiš se tomu zákonu podřídil.

Já jsem zrovna předevčírem mluvil s panem Chvojkou, který byl spolutvůrcem toho zákona, a ptal jsem se ho, proč do něj neuvedli konkrétní formy, jak se daný politik má svého majetku zbavit. Pan Chvojka mi řekl, že už by to bylo za hranicí ústavnosti, protože každý má právo vlastnit majetek a kandidovat. A teď, po několika letech, se znovu vytahuje kauza, že má pan Babiš střet zájmů, a je to hráno na evropské úrovni.

A vy jste si tedy jistý, že Andrej Babiš není v žádném střetu zájmů?

Neříkám, že to je stejný případ, ale byl jsem Sněmovnou zvolen do dozorčí rady Státního zemědělského intervenčního fondu. Když se tak stalo, ani jeden z dvou set poslanců nevystoupil a neřekl nic proti. Pak přišlo nějaké udání do Bruselu, že Faltýnek, Velebný a Kudela mají střet zájmů a mají možnost ovlivňovat dotace. Řekli jsme, že je to nesmysl, protože dozorčí rada kontroluje, jestli si třeba SZIF nekupuje drahá auta, ale vůbec nemá vliv na udělování dotací. Abych nemusel pořád poslouchat novináře, tak jsem tehdy odstoupil.

Neměl by se Andrej Babiš zařídit tak, aby jednou z osob vykonávajících dohled ve svěřenském fondu spravujícím Agrofert nebyla jeho manželka, což podezření na střet zájmů zvyšuje?To nechci komentovat, ale on splnil zákonnou povinnost. Proto jsem přesvědčen, že k žádnému střetu zájmu nedochází. Novináři pořád říkají, co by kdyby, šetří to Evropská komise, ale já to neřeším, ani mě to nezajímá. Novináři půl roku psali, že kvůli Faltýnkovi budeme vracet 23 milionů, a nakonec se rozhodlo, že nic takového nebude.

K žádnému střetu zájmů podle vás u Andreje Babiše nedochází ani přesto, že ve svěřenském fondu má významný vliv jeho žena?

A v čem by tam měl střet zájmů být? Pan Babiš je obviňován z toho, že jako premiér má možnost ovlivňovat dotace, a já se ptám jak. Jak může z pozice premiéra ovlivnit čerpání dotací, které jsou nárokové?

Na to asi odpoví Evropská komise. Pokud by prohlásila, že Česká republika musí vrátit nějaké dotace Agrofertu, jak byste postupovali dál

Jsme ve stejné situaci jako v mém případě, kdy Evropská komise dokonce i řekla, že by Česká republika kvůli střetu zájmů Faltýnka měla vracet 23 milionů korun. Ministerstvo zemědělství a SZIF se logicky bránily, rok probíhala debata, po které Evropská komise uznala, že neměla pravdu.

Hnutí ANO mělo dřív ve svém etickém kodexu uvedeno, že obviněný politik neprodleně složí svůj mandát. Proč to tam už není?

Není to tam, protože si to většina členské základny na sněmu nepřála.

Báli jste se, že byste zůstali bez šéfa?

Pane redaktore, teď se znovu vraťme k Faltýnkovi. Faltýnek byl obviněn, Faltýnek Sněmovně i policii na jasných důkazech zdokumentoval, že policie neříká pravdu, a státní zástupce mé stíhání zrušil. Byl to úplně flagrantní případ vymyšlené kauzy. A my jsme jednotní i proto, že to prožíváme permanentně, každý týden naskakuje nějaká nová kauza.

V této vládě museli skončit dva ministři kvůli opisování ve vysokoškolských pracích. Nejsou obvinění a pochybnosti o střetu zájmů větším důvodem k tomu, aby dotyčný odešel?

To je těžká otázka a já na ni neumím odpovědět. Nebyl jsem v kůži Táni Malé ani pana Krčála. Teď byla podobná situace na Slovensku, kdy obviňovali pana Danka. Ten této kampani nepodlehl, stejně jako pan ministr Metnar. Je to asi případ od případu, ale případ pana Babiše je úplně jiný.

Neukazuje se, že politika je mnohem těžší práce, než jste si při zakládání hnutí ANO s rétorikou o neschopných a nicnedělajících politicích mysleli? Sám premiér teď přiznává, kolik mu to zabírá času.

Za sebe jsem měl pětadvacet let zkušeností z komunální politiky a je pravda, že když pan Babiš přišel s myšlenkou založit hnutí, přesvědčoval jsem ho zhruba rok, ať to nedělá. Říkal jsem mu, že když vstoupí do politiky a bude úspěšný, dozví se o sobě strašné věci, které by ani netušil. A přesně to se stalo.

Vás osobně ještě politika baví?

Nemůžu na to odpovědět tak, jak bych chtěl.

Proč by měla vadit upřímná odpověď?

Nebyla by dobrá.

Jak je teď pevná vaše koalice s ČSSD, která při hlasování o nedůvěře vládě odešla ze sálu?

Protože si myslím, že ještě trochu znám situaci uvnitř ČSSD, do určité míry jejich postoji rozumím. Ale na rovinu říkám, že se mi nelíbil. Očekával jsem aktivní přístup. Nicméně v politice je důležitý výsledek.

Neříkal jste si, že by bylo lepší vládnout s SPD Tomia Okamury?

Zase těžká otázka. Byl jsem u všech jednání, kdy jsme po volbách hledali potenciálního koaličního partnera, a SPD s KSČM a ČSSD neřekly ne. Tak jsme sedli ke stolu a řešili programové shody. A klidně řeknu, že pokud se týká SPD, našlo se tam hodně programových shod. Novináři píšou, že jsou to extrémisti, fašisti a tak dále, ale je potřeba si přečíst jejich program – my jsme si ho přečetli. Jak na klubu, tak ve vedení hnutí nakonec převážil názor, že s SPD ne.

Radim Fiala z SPD váš osobní vztah označuje za přátelský, vnímáte to tak i vy?

Ano, známe se z Prostějova 30 let, byli jsme spolu zastupitelé. Radim se mimochodem zrovna tento týden stejně jako já vzdal zastupitelského mandátu. Ale dnes zastupuje opoziční stranu a taky se kolikrát nedohodneme.

Překvapila vás něčím nahrávka serveru Seznam Zprávy se synem Andreje Babiše?

Ani jsem ji neviděl.

Neříkejte, že jste se nepodíval, co způsobilo hlasování o nedůvěře vládě?

Všichni mi vyčítají, jak to, že sis to nepustil, ale mě to opravdu nezajímá. Vím, že je to další pokračování této uměle vytvořené kauzy, tak proč bych tím měl trávit čas.

Třeba proto, abyste byl připraven na možné otázky. Nebo proto, že se říká důvěřuj, ale prověřuj...

Ale já jsem permanentně připraven. Je mi to líto, ale od začátku jsem si říkal, že to bude další sračka.

V červnu vyvolala mediální poprask výstava vašich obrazů, budete ještě nějakou dělat?

Určitě ano. Víte proč? Protože novináři řešili, kdo tam byl, proč tam byl, kdo to platil, kolik to stálo… A mě na tom mrzelo jediné. Že se nikdo z novinářů nevyjádřil k těm obrazům. Nikdo nenapsal, jestli to bylo hnusný, průměrný, dobrý nebo jaký to bylo. Ani slovo. To byl moment, který mě motivoval k další tvorbě, takže teď maluju jak pes. Je to pro mě obrovská relaxace.

Při jaké situaci byste si řekl, že už s politikou končíte?

Třeba kdyby se rozhodl skončit pan Babiš.

V tu chvíli byste skončil taky?

Ano.

A s tím nejspíš celé hnutí, ne?

To zase ne.

Copak by ANO mohlo fungovat bez Babiše?

Asi by mohlo fungovat, ale samozřejmě v nějaké jiné formě. S panem Babišem jsem hnutí od začátku budoval a je pravda, že si ho s ním spojuji.