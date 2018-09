Ředitel brněnského studia Ostrý se po volbách do rozhlasu nevrátí

Ředitel brněnského a zlínského studia Českého rozhlasu Jaromír Ostrý se po volbách do rozhlasu nevrátí, ani když v hlasování neuspěje. Ostrý, který kandiduje do Senátu jako nezávislý za hnutí ANO v Brně, to řekl novinářům. Mandát ředitele mu končí v září, kvůli kandidatuře má dovolenou a neplacené volno.