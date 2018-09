V JAR zavraždí každý den 56 lidí, systém bojuje s korupcí

20:43 , aktualizováno 20:43

Vyholená hlava, drsné rysy a oči člověka, který viděl zlo a viděl ho často: Bheki Cele by mohl hrát policistu před penzí v americkém seriálu. I on je však překvapen: „Jsme jako ve válečné zóně.“ Problém je, že Cele je ministr policie JAR a má na mysli počet vražd. Každý den je v Jihoafrické republice zavražděno v průměru 56 lidí. To je víc než 20 000 za rok.