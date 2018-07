Povodně v Japonsku mají už 156 obětí, jsou nejsilnější za 30 let

Vydatně pršet začalo v pátek a přes víkend déšť ještě zesílil. Řeky se vylily z břehů a zaplaveny byly rozsáhlé oblasti na jihu a západě Japonska.



Pátrání po nezvěstných nyní podle agentury AFP komplikují vysoké teploty, které přes den přesahují 30 stupňů Celsia. Záchranářům totiž hrozí úpal či úžeh. S následky katastrofy bojuje přes 70 000 hasičů, policistů a vojáků, na pátracích operacích se podílí téměř 80 vrtulníků.

V oblasti kolem města Hirošima a v dalších těžce zasažených regionech zůstává nadále více než 200 000 lidí bez dodávek pitné vody. Dodávky elektrické energie byly již z velké části obnoveny, bez elektřiny je nyní asi 3 500 domácností, napsala agentura Reuters.

Premiér Šinzó Abe kvůli záplavám odložil plánovanou cestu do Belgie, kde se měl zúčastnit summitu EU-Japonsko, do Francie, Saúdské Arábie a Egypta. Místo toho plánuje vydat se ve středu do oblastí postižených povodněmi a sesuvy, sdělil dnes mluvčí japonské vlády Jošihide Suga.

Současné katastrofální záplavy patří k nejtragičtějším živelním pohromám v Japonsku za poslední čtvrtstoletí, pokud se tedy odhlédne od dvou nejhorších - zemětřesení a tsunami v roce 2011 (skoro 19 000 mrtvých) a ničivého zemětřesení v Kóbe o 16 let dříve (5 500 obětí).