Japonsko zápolí s vlnou veder. Bojí se, že počasí ohrozí olympiádu v Tokiu

Současná vedra přesáhla podle Japonců únosnou mez. Teplota tento týden vystoupala ve městě Kumagaya na rekorních 41,1 stupňů Celsia a v tradičně stoickém Japonsku vyvolala paniku. Podle Japonské meteorologické agentury je počasí posledních dní „bezprecedentní katastrofou“, která bude pokračovat nejméně následující dva týdny.



Více než polovina lidí, které museli záchranáři převézt tento týden do nemocnice, je starší 65 let. Právě tato skupina obyvatel je výkyvy teplot nejvíce ohrožena. Navíc se často obává finančních nákladů spojených s provozem klimatizace.

„Myslí si, že úspora energie je správná věc, zvláště po katastrofě v březnu 2011,“ říká Kazuyo Oyamadová z informačního a výzkumného ústavu Mizuho. Poukazuje tím na zemětřesení ve Fukušimě z března 2011, které vedlo k uzavření jaderných elektráren. Ty přitom zásobovaly energií třetinu Japonska.

Navzdory tomu se ale prodej klimatizace, v porovnání se stejným obdobím loňského roku, zvýšil o 70 procent. Mezi nakupujícími jsou tedy i starší lidé. Klimatizaci si pořídil také šestasedmdesátiletý Tokuhiro Shimomura. „Minulý rok jsem se ve svém bytě cítil dobře. Letos je tam však strašné horko,“ říká muž.

