OBRAZEM: Jako ve vězení, stěžují si Japonci na hráze chránící před tsunami

Sedm let po ničivém tsunami vyrůstají na pobřeží Japonska nové ochranné hráze. Vysoké betonové zdi mají obyvatele...

Česko si připomíná vstup do NATO. Mezi spojenci je 19 let

Je tomu přesně devatenáct let, co Česká republika 12. března 1999 vstoupila společně s Maďarskem a Polskem do...