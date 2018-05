Japonské novinářky čelí sexuálnímu obtěžování, ukázal průzkum

Cílem průzkumu bylo zjistit, zda jde o ojedinělé případy či zda je problém nepřípustného chování rozšířenější. Podle britského listu The Guardian se ukázalo, že obtěžování zažily desítky žen a mnohé opakovaně.

Obvinění ze sexuálního obtěžování zažilo Japonsko v rámci fenoménu MeToo jen málo. Japonky o podobných záležitostech často odmítají promluvit z obavy, že by vina byla svedena na ně.



Anketa mezi novinářkami, které se dostávají do styku s muži v různém mocenském postavení, ale odhalila celé podhoubí sexuálního predátorství, o kterém se v konzervativní zemi zatím spíše mlčelo.

Z průzkumu vyplývá, že třetiny útoků se dopouštějí poslanci, vládní činitelé a členové bezpečnostních složek. Do 40 procent případů jsou zapleteni nadřízení a kolegové v práci. Zbytek pak tvoří mimo jiné lidé, s nimiž se ženy v rámci svojí novinářské práce dostávají do styku, například informační zdroje.

„Naše organizace má devadesát členek a devatenáct z nich uvedlo, že byly sexuálně obtěžovány, a to i ze strany policie, respondentů nebo svých šéfů. Bylo jim řečeno, aby zapomněly na to, co se jim stalo, protože sexuální obtěžování a schopnost vyrovnat se s ním patří k jejich práci,“ popisuje novinářka na volné noze a mluvčí organizace Women in Media Network Japan Chie Matsumotová.

Studie také ukázala, že si útočníci vybírají oběti, o kterých předpokládají, že se nebudou účinně bránit a že se nechají snadno zastrašit. K nejběžnějším praktikám patří nestoudné poznámky na adresu žen, kterých se úřední činitelé dopouštějí například i na tiskových konferencích. Verbální obtěžování může nakonec vyústit až ve fyzické doteky, jako je nevybíravé osahávání intimních partií či vnucené polibky.

O nejnovější skandál se postaral starosta tokijského předměstí Komae, který tento týden čelil výzvám členů radnice, aby odstoupil po obvinění od několika podřízených žen, že je sexuálně obtěžoval.

Podle Majumiho Tanigučiho z ósacké univerzity anketa ukázala, že celosvětová kampaň MeToo začíná ovlivňovat i japonské ženy, které se již méně ostýchají poukazovat na podstoupené příkoří.

Oslovené novinářky svou účast v anketě zdůvodňují mimo jiné snahou chránit své mladší kolegyně. Přesto se japonská společnost srovnávat se západní Evropou a hlavně Severní Amerikou nemůže. Počet žen, které se obávají zostuzení či ztráty pracovních příležitostí, k němuž by mohlo dojít, kdyby proti obtěžování veřejně vystoupily, je v Japonsku stále příliš vysoký.