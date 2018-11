Sebevražd mezi japonskými dětmi prudce přibývá, za rok stouply pětinásobně

Počet sebevražd, které v Japonsku spáchají děti a dospívající mládež, je nejvyšší za posledních 30 let. Podle tamějšího ministerstva školství v době od dubna 2016 do března 2017 spáchalo sebevraždu 250 dětí ze základních a středních škol, což je až pětkrát více než v předešlém roce a nejvíce za posledních 30 let.