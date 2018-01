Až přiletí Kimova raketa. V Tokiu cvičili poplach při útoku z KLDR

„Právě bylo vydáno upozornění na odpálení rakety. Zůstaňte klidní a vyhledejte úkryt v podzemí. Pokud jste v budově, zůstaňte na místě,“ hlásaly v pondělí ráno reproduktory v lunaparku nedaleko stadionu Tokyo Dome.



Zaměstnanci parku popoháněli asi tři sta účastníků cvičení do stanic metra a sklepení sousedních domů. „Raketa odpálená ze Severní Koreje by dorazila asi za deset minut. První varování by bylo vyhlášeno tři minuty po jejím startu, takže bychom měli jen asi pět minut na nalezení úkrytu,“ řekl představitel japonské vlády Hirojoku Suenaga.

Obyvatelé země vycházejícího slunce jsou na poplachy a evakuace zvyklí, a to především kvůli častým zemětřesením.

Civilní cvičení pro případ raketového útoku z KLDR jsou novinkou. Minulý rok se konala asi na dvaceti místech Japonska, Tokio ho v pondělí zažilo poprvé od konce druhé světové války.

U stadionu Tokyo Dome bylo v pondělí také několik pacifistů protestujících proti politice současné vlády, která prosazuje silnější armádu. „Cvičení má za cíl přiživit v Japoncích strach z raketového útoku a nepřátelství k Severní Koreji,“ argumentoval 68letý profesor Mari Čivara.

Komunistický režim v Pchjongjangu loni ve svém raketovém programu značně pokročil. Mimo jiné odpálil dvě rakety Hwasong-12, které přeletěly Japonsko a dopadly do Tichého oceánu. KLDR pohrozila, že Japonsko, kličového spojence USA v regionu, „potopí do moře a obrátí v popel“.

Evropské sankce

Evropská unie v pondělí rozšířila svůj seznam občanů Severní Koreje, kteří mají v EU zmrazený majetek a zakázaný vstup. Oznámila to v prohlášení Rada EU. Osmadvacítka tak doplnila sankce OSN.

Rada bezpečnosti OSN před měsícem zakázala dovážet do KLDR například průmyslová zařízení, stroje a dopravní prostředky nebo takřka 90 procent rafinovaných ropných produktů. Stávající sankční seznam také rozšířila o 19 dalších Severokorejců a o severokorejské ministerstvo obrany.

EU nyní na vlastní seznam dopsala 17 lidí, kteří se podle názoru bloku podílejí na nezákonném obchodování s cílem obcházet sankce světového společenství. Celkově se tak nyní na unijním sankčním seznamu nachází 58 fyzických a deset právnických osob. Sankce OSN se týkají 79 lidí a 54 právnických osob.

Šéfka Kimovy holčičí kapely na inspekci v Jižní Koreji

Do Jižní Koreje v neděli dorazil přípravný tým umělecké skupiny z KLDR, která vystoupí při únorových olympiádě v Pchjongčchangu. V sedmičlenném týmu je i šéfka hudební skupiny Moranbong a vedoucí státního orchestru Unhaso, který je zároveň ředitelem jednoho z útvarů ministerstva kultury KLDR.

Obě hudební tělesa mají během OH v Jižní Koreji vystoupit. Přípravná delegace by se v Koreji měla zdržet dva dny. Během nich si prohlédne objekty v Soulu a městě Kangnung, v nichž budou při olympiádě hudebníci vystupovat.

Severokorejská dívčí skupina Moranbong, jejíž členky osobně vybírá severokorejský vůdce Kim Čong-un, je v KLDR velmi populární. Písně skupiny, přezdívané na Západě „Severokorejské Spice Girls“, jsou poplatné režimu. Dívky nicméně vystupují často v minisukních a botách na vysokých podpatcích, jedny zpívají a jiné hrají na různé nástroje, včetně houslí či elektrických kytar.

KLDR a Jižní Korea se v sobotu ve švýcarském Lausanné dohodly, že Severní Korea na zimní olympiádu v jihokorejském Pchjongčchangu vyšle 22 sportovců, kteří budou se zástupci Jižní Koreje startovat pod jednotnou vlajkou. Obě země, které jsou od vzájemného konfliktu z let 1950-1953 oficiálně stále ve válečném stavu, postaví také společný tým hokejistek.