Syna držel přes dvacet let v kleci. Je psychicky nemocný, hájí se Japonec

Zadržený Jošitane Jamasaki s hrůzným jednáním začal, když bylo synovi šestnáct. Tehdy se totiž podle serveru The Japan Times začaly projevovat synovy psychické problémy a s tím spojené násilné chování.

Nyní je muži, který má podle BBC kvůli dlouholetému mučení zničená záda, dvaačtyřicet let. The Japan Times však uvádí, že žádné vážnější zdravotní problémy nemá.

O tom, co prožíval, se policie dozvěděla náhodou poté, co Jamasakiho manželku v polovině ledna navštívil městský úředník. V metr vysoké a necelé dva metry široké kleci v domku na otcově zahradě musel muž přežívat téměř dvacet čtyři hodin denně. Pod sebou měl plastovou fólii a v domku údajně byla klimatizace.

Jamasaki uvedl, že syna denně krmil a každý druhý den mu povolil sprchu v domě. Ke svým činům se přiznal. Policie ho zatkla zatím pouze za to, že v lednu - kdy na věc přišly úřady - držel syna v kleci 36 hodin v kuse.

V Japonsku to v poslední době není jediný případ, kdy rodiče týrali své děti. V prosinci policie zatkla pár, který svou dceru držel patnáct let v malé místnosti. Ženě by nyní bylo třiatřicet let, podle pitvy však ve svém vězení umrzla. Vážila pouhých devatenáct kilogramů. I její rodiče se ke svému činu podle serveru The Japan Times přiznali s tím, že dívka trpěla psychickými problémy.