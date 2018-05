Sexismus po japonsku. Bezdětné ženy jsou přítěž, prohlásil poslanec

Japonský poslanec vládní strany Kenji Kato byl obviněn ze sexismu poté, co prohlásil, že by ženy měly mít více dětí. Bezdětné varoval, že se ve stáří stanou přítěží společnosti. Každá Japonka by podle něj měla porodit alespoň tři děti.