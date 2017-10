V Japonsku zatkli zloděje, pod maskou nindži se skrýval 74letý dědeček

Podle BBC byla během osmi let policie v Japonsku bezradná v případu neznámého pachatele, který provedl oblečen do černého sérii vloupání. Poté, co jeho jinak obvykle zakrytý obličej letos zachytila bezpečnostní kamera, začala muže policie sledovat a v červenci ho zadržela.

Nyní věří, že se jedná o takzvaného Nindžu z Heisei, kterému připisují více než 250 vloupání. Muže obvinili z krádeží majetku v celkové hodnotě 30 milionů jenů (v přepočtu asi 5,7 milionu Kč).

„Byl oblečený celý v černém, přesně jako nindža,“ uvedl policejní důstojník z Ósaky. Policisty zloděj ohromil fyzickými schopnostmi, když ladně přebíhal po střechách budov. Proto předpokládali, že se v kostýmu skrývá někdo mladší.



Svou skvělou kondici už nicméně veterán při krádežích s největší pravděpodobností neukáže. „Kdybych byl mladší, chytit bych se nenechal. Je čas skončit, je mi 74 a jsem už příliš starý,“ uvedl zadržený muž.