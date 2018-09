Japonsko požaduje konec omezení lovu velryb, vyvolalo vlnu odporu

Zástupci japonské delegace se tento týden na setkání Mezinárodní velrybářské komise (IWC) rozhodli vzepřít vůči zákazu komerčního lovu velryb z roku 1986. Na konferenci v brazilském Florianópolisu Japonsko zdůraznilo, že moratorium mělo být pouze přechodným opatřením a obvinilo IWC z opuštění jeho původního účelu, kterým má být podle Japonců „udržitelné využití globální populace velryb”.



„Věda mluví jasně. Existují druhy velryb, jejichž populace je natolik zdravá, že ji můžeme udržitelně lovit,” vysvětluje Japonsko ve svém prohlášení. „Navrhujeme zřízení komise zabývající se udržitelným lovem velryb, včetně komerčního a domorodého lovu,” pokračuje.

Japonsko změnu rozhodovacího procesu popisuje jako snahu o ukončení dlouholeté „intolerance” a „konfrontace” mezi zeměmi s rozdílným názorem na lov těchto zvířat. Přijetí japonského návrhu by totiž umožnilo členům IWC od roku 2020 schvalovat nové kvóty pouze s minimální většinou, namísto současné dvoutřetinové. Pro Japonsko by to znamenalo snazší cestu k obnovení komerčního lovu velryb.

Vědecké účely jsou zástěrkou pro komerční lov

Japonská kritika zákazu dlouhodobě zhoršuje vztahy se zeměmi, které mají opačný názor. Austrálie a Nový Zéland obvinily Japonsko, že k přesvědčení menších členských států využívá svůj ekonomický vliv. „Australané jsou zásadně proti lovu, který nemá v 21. století místo,” uvedla pro list The Guardian australská senátorka Anne Rustonová, která se jednání zúčastnila. „Nechceme, aby byly velryby zabíjeny kvůli komerci a prezentovalo se to jako vědecký výzkum,” dodala.



K navrhovaným změnám se vyjádřil také novozélandský ministr zahraničí Winston Petrs, podle kterého musí IWC zasáhnout. „Nemůžeme dělat krok zpátky. Nový Zéland nadále podporuje moratorium na komerční lov velryb a zasadí se, aby byla pravidla přísnější, nikoli vstřícnější,” řekl.

Speciální klauzule IWC umožňuje Japonsku, aby každý rok provádělo “vědecké” výlovy a maso z těchto jedinců posléze prodalo na otevřeném trhu. Země nicméně letos na jaře čelila mezinárodní kritice poté, co právě během vědeckého výlovu zabila v Jižním oceánu 122 březích velryb. Během čtyřměsíční zimní expedice ulovili Japonci celkem 333 plejtváků.

V roce 2014 přitom mezinárodní soud tento každoroční výlov zakázal poté, co vyšlo najevo, že navzdory tvrzení japonských úřadů neslouží pro vědecké účely. Japonsko nicméně praktiku obnovilo o dva roky později, kdy v rámci nového programu snížilo kvóty o dvě třetiny.

Ačkoli není pravděpodobné, že by se Japonsku podařilo návrh prosadit do konce týdne, kdy jednání končí, znepokojení vyjádřily také ekologické skupiny. „IWC má být v 21. století ochranářským orgánem, nikoli klubem lovců velryb,” uvedl Patrick Ramage, ředitel Mezinárodního fondu pro ochranu zvířat.