Hádky o vycházející slunce. Japonci kvůli vlajce nejeli na manévry

Pětidenní cvičení u ostrova Čedžu začíná ve čtvrtek a účastní se ho plavidla čtrnácti států, píše list The Guardian. Pořádající země požádala posádky, aby vyvěsily jen vlajky svých států a vlajku Jižní Koreje. Opatření bylo zaměřeno především na Japonsko.

Japonští námořníci se totiž plaví pod vlajkou kjokudžitsuki, tedy symbolem rudého kruhu s šestnácti paprsky. Pod touto vlajkou císařské jednotky dobyly značnou část Asie a Pacifiku.

V Korejcích při pohledu na tento prapor ožívají vzpomínky na brutální japonskou koloniální nadvládu v letech 1910–45. V Jižní Koreji se dodnes řeší osud Korejek, z kterých japonská armáda za druhé světové války udělala sexuální otrokyně.

„Japonská strana by měla uvážit emocionální dopad vlajky s vycházejícím sluncem na náš lid,“ řekla jihokorejská ministryně zahraničních věcí Kang Kjung-wha. Tokio však dalo najevo, že se radši z cvičení odhlásí a poukázalo na fakt, že s touto vlajkou se účastnilo stejných manévrů pořádaných Koreou před dvaceti a deseti lety.



„Jsme hrdí na tuto standartu. Není možné, že bychom tam pluli bez této vlajky,“ prohlásil Katsutoši Kawano, vrchní velitel Japonských námořních sil sebeobrany. Jižní Korea zalitovala odchodu Japonců z manévrů. Podle svých prohlášení doufá, že spor o vlajku nenaruší budoucí spolupráci námořních sil obou států.

Japonskou vlajku zkritizovala i KLDR. „Je to vlajka válečných zločinců, kterou japonští imperialisté používali během svých barbarských invazí proti našemu národu a dalším asijským národům. Byla by to nesnesitelná urážka a výsměch našemu lidu,“ napsal státní zpravodajský web Uriminzokkiri.