Japonský císař litoval útoku na Pearl Harbor, tvrdí jeho komorník

„Nemá žádný smysl žít dál,“ řekl Hirohito podle jedné ze zveřejněných pasáží. „Jenom by to zvýšilo šanci, že uvidím nebo uslyším věci, které jsou bolestivé,“ podotýká v záznamu ze 7. dubna 1987. Císař zemřel o dva roky později v 87 letech. Na chryzantémovém trůně strávil dvaašedesát let.



Stárnoucí vládce začal okamžiky svého života rekapitulovat asi dva měsíce po smrti svého bratra, prince Takamatsua.

„Zažil jsem smrt svého bratra i příbuzných. Lidé mi říkali, že nesu odpovědnost za válku,“ konstatoval. Kobajaši se ale podle svých slov snažil císařovy obavy zmírnit. „Vzhledem k tomu, jak se země po válce vyvinula, je to jenom jedna stránka v dějinách Japonska. Nemusíte se obávat,“ měl komorník podle britského The Guardianu uklidnit vladaře.

Hirohitovo zapojení do událostí druhé světové války je v Japonsku stále velmi citlivým tématem. Zatímco někteří věří, že je zodpovědný za japonské neúspěchy, další se domnívají, že na válečnou vládu neměl vliv.

Císař útok na Pearl Harbor schválil, řekl tehdejší premiér

Nedávno zveřejněné poznámky tehdejšího premiéra Hidekiho Tódžóa ale naznačují, že Hirohito rozhodnutí zaútočit na Pearl Harbor podpořil. Podle Tódžóa císař vypadal „klidný a neotřesitelný“, když ho vláda informovala jen hodiny před útokem 7. prosince 1942. Podle jiných naopak varoval před tím, že útok na Spojené státy bude „sebezničující“.



Ačkoli Američané chtěli po válce Hirohita obvinit z válečných zločinů, okupační úřady mu nakonec dovolily setrvat na japonském trůně. Dospěly totiž k závěru, že císař lépe poslouží jako symbol nastolování demokracie.

Komorníkův deník vyšel v době, kdy se Hirohitův syn Akihito připravuje na odstoupení z trůnu. Císař se v polovině srpna naposledy omluvil za podíl své země na rozpoutání druhé světové války. Učinil tak při ceremoniálu, kterým si Japonsko připomnělo 73. výročí své kapitulace v nejkrvavějším konfliktu historie.

„Při vzpomínce na naši minulost a pod tíhou hlubokých výčitek svědomí opravdu doufám, že se zničující válka už nikdy nebude opakovat,“ řekl Akihito, který chce abdikovat příští rok v dubnu.

Japonský útok na Pearl Harbor:

