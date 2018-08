Apokalypsa, líčí svědci kolaps mostu. Jak se to mohlo stát? ptá se Itálie

„Jel jsem do Janova, byl jsem na mostě. Nejprve jsem slyšel hluk a pak vše spadlo. Padal jsem třicet metrů, auto se zaklínilo mezi sloupy a trubky,“ popsal zřícení mostu Davide Capello. „Nevím, co mě zachránilo,“ řekl listu La Stampa. „Je to neuvěřitelné, nemám jediný škrábanec. Jediná bolest je jehla od injekce, kterou mi dali do ruky,“ vylíčil šťastlivec.



„Žijeme asi pět kilometrů od toho mostu, přesto jsme slyšeli ohromující ránu. Nejdřív jsem si myslel, že to je blesk, který uhodil někde blízko nás,“ řekl agentuře Ansa nejmenovaný obyvatel Janova. „Slyšeli jsme neuvěřitelný rachot, strašně nás to vyděsilo,“ dodal.

Italští hasiči natočili místo neštěstí z helikoptéry. Ze záběrů je patrné, že se zřítila prostřední část více než kilometr dlouhého mostu. V hustém dešti jsou vidět rozlámané kusy mostovky a pylonů ležící na troskách skladů a továren. Jako pohozená dětská hračka leží kousek vedle bílý kamion. O padesát metrů výše stojí těsně před propastí zelená dodávka.

Z mostu spadlo podle úřadu Civilní obrany nejméně 35 osobních aut a tři kamiony. „Jsem tady pod mostem. Je tady asi dvacet nebo třicet aut. Na záchranných prací se podílí asi dvě stě lidí - policisté, záchranáři, je tu helikoptéra - hledají lidi v řece,“ vylíčil pro BBC situaci na místě italský reportér Matteo Pucharelli.

Televize Sky Italia přinesla výpověď svědka, který kolaps stavby označil za „apokalyptickou scénu“. „Nejprve se sesypal centrální pylon, potom šel k zemi zbytek,“ popsal pro web La Stampa Davide Ricci, který viděl vše na vlastní oči a trosky dopadly dvacet metrů od jeho vozu.

Podle jednoho ze svědků do pilíře před zřícením uhodil blesk, uvedla agentura ANSA. „Bylo to chvíli po půl dvanácté, když jsme viděli, jak blesk zasáhl most, který šel k zemi,“ uvedl Pietro M.

VIDEO: V Janově se z mostu zřítil i kamion pražské firmy, řidič přežil Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

„Viděl jsem, jak proti mně běží lidé. Bosí a vyděšení,“ cituje Corriere della Sera řidiče jménem Alberto Lercari. „Viděl jsem, jak ten most padá. Čekali jsme v zácpě a pak jsem za sebou spatřil tu tragédii. Pak už nic,“ uvedl jiný svědek.

Infrastruktura v bídném stavu

Příčina kolapsu mostu zvaného Ponte di Morandi zatím není jasná. Zavěšený most na dálnici A10 spojující Itálii s jižním pobřežím Francie byl slavnostně otevřen před půl stoletím. Dílo projektanta Riccarda Morandihood začátku provázely problémy, poslední rekonstrukce proběhla před dvěma lety.

„Ještě je příliš brzo říci, co za tím tragickým kolapsem je. Pokud ale ten most ze železobetonu a předpjatého betonu stál více než padesát let, tak je možné, že k tomu mohla přispět koroze armatury,“ uvedl pro BBC odborník na mosty Ian Firth. K neštěstí mohly přispět i silný déšť nebo práce u základů mostu - na takové závěry je však podle Firtha ještě příliš brzy.

Italská veřejnost a politici se nyní diví, jak je možné, že k takovému neštěstí došlo. „Není možné, aby takto důležitý most... nebyl postaven tak, aby se zabránilo zřícení,“ podivil se náměstek ministra dopravy Edoardo Rixi.

Jeho nadřízený Danilo Toninelli poznamenal, že katastrofa v Janově odhalila zoufalý stav italské infrastruktury a zanedbání údržby. „Ti, kteří jsou za to zodpovědní, zaplatí,“ podotkl.

Agentura Reuters poznamenává, že nová italská vláda složená z populistického Hnutí pěti hvězd a krajně pravicové Ligy slibuje vyšší investice do infrastruktury a dožaduje se proto finanční pomoci Evropské komise.

Štědré vládní sliby vyvolaly v Evropě obavy z dalšího zadlužovaní Itálie. „Musíme si položit otázku, jestli jsou rozpočtové limity důležitější než bezpečnost italských občanů. Podle mě ne,“ prohlásil po tragédii šéf Ligy a ministr vnitra Matteo Salvini.