Chci jezdit v kamionu dál, říká řidič, který přežil pád mostu v Janově

15:48 , aktualizováno 15:48

Martin Kučera jel srpnu se svým kamionem po mostě v italském Janově, když se jeho konstrukce zřítila. Nehodu zázrakem přežil, a i když se i nadále doléčuje se zlomenými žebry, dnes v pražských Stodůlkách převzal nový náklaďák a nastupuje zpět do práce. Jeho první cesta by měla mířit do Nizozemska.