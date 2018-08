Poslední volající: máma. V Janově zemřel pár s dítětem i chilský šéfkuchař

Čtyřiatřicetiletou Elisu Bozzovou se přátelé snažili sehnat celé odpoledne. Nedovolali se jí, tak zveřejnili výzvu na sociálních sítích. Večer bohužel přišla smutná zpráva.

Mladá žena je podle italského serveru Today.it jednou ze 42 obětí tragického pádu části janovského mostu Morandi. Příčiny neštěstí ani konečný počet mrtvých ještě není znám.

Janovský prokurátor Francesco Cozzi ve středu upozornil, že se bilance může zvýšit. Mezi těmi, jejichž smrt už je potvrzená, je i rodina Roberta Robbiana. Čtyřiačtyřicetiletý muž jel se svou o tři roky mladší manželkou Ersilií Piccininovou do přístavu, kde se měli nalodit na trajekt plující na Sardinii.

Vzali s sebou i svého devítiletého syna Samuela. Toho záchranáři objevili jako prvního. Když jej vynášeli ze zničeného auta, zaslechli v troskách zvonění mobilního telefonu. Volajícím byla „máma“, píše list Corriere della Sera.

Stejným spojem by s nimi možná jeli i tři mladí Francouzi, kteří byli v Itálii na dovolené: dvacetiletí Nathan Gusman a Nemati Alizè Plazeová a dvaadvacetiletá Melissa Artusová. I oni se chtěli podívat na Sardinii. Ani jeden však tragédii nepřežil.

Mladý pár zdravotníků se měl příští rok brát

Stejně jako třicetiletý Kolumbijec Henry Diaz, který už několik let bydlel v obci Uscio nedaleko Janova, či čtveřice přátel Matteo Bertonati, Giovanni Battiloro, Gerardo Esposito a Antonio Stanzione z města Torre del Greco nedaleko Vesuvu. Původně měli letět letadlem, ale pak se rozhodli, že Itálii procestují půjčeným autem. „Vjíždíme do Janova,“ napsali rodině těsně před tím, než se zřítili do propasti.

Pod troskami zahynul i osmačtyřicetiletý fotbalový fanoušek a amatérský hráč Andrea Cerulli. „Janovský klub Voltri je s rodinou Andrey, našeho společníka, přítele, kolegy, oběti tragédie na mostu Morandi. Sbohem, Andre...“ napsal na Facebooku klub, za který muž hrál.

V úterý zemřel i pětatřicetiletý otec čtyř dětí Luigi Matti Altadonna nebo dvaatřicetiletý anesteziolog Alberto Fanfani se svou o tři roky mladší snoubenkou, zdravotní sestrou Martou Danisiovou. Brát se měli příští rok.

Tragédii nepřežil ani šéfkuchař Juan Carlos Pastenes původem z Chile, který ve svých čtyřiašedesáti žil v Itálii víc než tři dekády, a jeho žena Nora Rivera.

Lavina betonu a asfaltu pak zasypala dva zaměstnance společnosti Amiu, Bruna Casagranda a Mirka Viciniho, kteří pracovali přímo pod mostem. Zemřeli dřív, než si stihli vůbec uvědomit, co se děje.