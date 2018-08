Mostu v Janově hrozí zřícení další zkorodované části, varují experti

14:57 , aktualizováno 14:57

Morandiho most v italském Janově, jehož část se zřítila 14. srpna, musí být co nejrychleji zbořen, anebo zpevněn. Hrozí totiž, že se zřítí jeho další část. Vyplývá to ze zprávy expertní komise ministerstva dopravy, o níž ve středu informovala agentura ANSA. Komise ve zprávě varuje, že na klíčovém pilíři zjistila značný stupeň koroze.