Tajný svědek v kauze Bémových odposlechů je exmilenka Bárty, tvrdí obviněný

Po více než čtyřech letech vyšetřování úniku odposlechů BIS, na kterých jsou zaznamenané hovory Janouška a pražského exprimátora Béma, došlo v této kauze k pozoruhodné události. Případ je nyní ve fázi seznamování se se spisem, tedy ve finále.



A jeden z obviněných – bývalý důstojník Bezpečnostní informační služby Jan Petržílek, který údajně odposlechy vynesl, tvrdí, že po prostudování dokumentů poznal utajovanou klíčovou svědkyni případu. Jde prý o bývalou milenku druhého obviněného za vynášení – Víta Bárty.

Petržílek tím naznačuje, že svědkyně mohla svědčit proti Bártovi z osobní motivace. MF DNES to zjistila z dokumentu k případu, který měla možnost prostudovat.

Osobní msta

Celý případ totiž stojí na dvojici utajených svědků. První (Petržílek si myslí, že jde o Bártovu bývalou milenku) tvrdí, že Bárta dostal odposlechy Janouška a Béma na vánočním večírku bezpečnostní agentury ABL, kterou tehdy Bárta spoluvlastnil. A že mu je předal právě Petržílek, tehdy ještě důstojník kontrarozvědky BIS.

Deset let Mazánka a Kolibříka Odposlechy Romana Janouška a Pavla Béma pořídila BIS v roce 2007. O dva roky později se nahrávky dostaly do bezpečnostní agentury ABL. Na jaře 2012 jejich obsah publikovala MF DNES. V listopadu 2013 vyšetřovatelé zatkli dva muže: v té době stále aspirujícího politika Víta Bártu a šéfanalytika protikorupční policie Jana Petržílka, který dříve pracoval v BIS na ekonomickém odboru. Případ stojí především na výpovědi svědka, který uvedl, že Bárta nahrávky dostal od Petržílka na vánočním večírku ABL. Letos v lednu kriminalisté oficiálně ukončili vyšetřování.

Druhý svědek vypověděl, že nahrávky Kolibříka a Mazánka, jak si Bém s Janouškem vzájemně říkali, našel v Bártově pracovním počítači.

Zatímco druhý svědek spojuje odposlechy s ABL a Bártou, ten první dokládá kontakt mezi Bártou a Petržílkem a předání odposlechů. Jeho svědectví je tedy klíčové.

Petržílek tvrdí, že svědkem je bývalá zaměstnankyně ABL s iniciálami T. Ž. (redakce zná celé jméno, zveřejňovat je však nebude). A chce, aby vyšetřovatelé svědkyni T. Ž. vyslechli.

„Lze očekávat, že z výpovědi této svědkyně vyplynou skutečnosti, které potvrdí její důvěrný vztah s dr. Vítem Bártou a současně možnou animozitu mezi těmito osobami, která mohla přerůst do zájmu na osobní mstě vůči dr. Bártovi,“ uvedl Petržílek v dokumentu, do nějž MF DNES nahlédla.

Žena podle informací redakce před působením v ABL pracovala v protikorupčním policejním útvaru.

„Zcela jistě byla informována o utajovaných informacích z doby jejího působení v ABL a může mít dle mého názoru zcela zásadní informace,“ dodal Petržílek.

Narušený Janouškův klid

Bárta na dotaz MF DNES ohledně Petržílkovy teorie neodpověděl. Sám Petržílek se nechtěl o případu bavit a s dotazy odkázal na svého advokáta Lukáše Trojana. Ten uvedl, že o Petržílkově „odhalení“ nic neví a musí se zeptat kolegů, kteří se se spisem seznamují. Ani po několika dnech však odpověď neposkytl.

Případ Bárta–Petržílek je výjimečný nejen délkou vyšetřování (přes čtyři roky) nebo tím, že v něm jde o jeden z nejvážnějších úniků informací z tajné služby, ale například i tím, že v kauze vypovídali kdysi klíčoví muži tuzemské police – někdejší policejní prezident Petr Lessy a bývalý šéf protikorupčního útvaru Tomáš Martinec.

Kauza způsobila i značné otřesy v samotné BIS. Jeden z důstojníků totiž nahrál poradu, na níž tehdejší ředitel Jiří Lang vysvětloval okolnosti případu svým podřízeným. Účastníci porady tak museli na výslech na detektoru lži a někteří ze služby poté odešli.

Aktéři uniklých odposlechů Bém a Janoušek jsou v případu za poškozené. Podle vyšetřovatelů tak měli i oni nárok na to podívat se do spisu. „Zveřejnění těch odposlechů mělo vliv na moje soukromí, narušilo mi to klid po stránce psychické i obchodní,“ řekl při svém výslechu Janoušek.