Odposlouchávat novináře jde jen výjimečně, rozhodl Nejvyšší soud

10:30 , aktualizováno 10:30

Nejvyšší soud rozhodl, že odposlouchávat novináře by mělo být možné jen ve výjimečných případech a soud musí zdůvodnit, proč prolamuje právo na ochranu zdroje. Vyplývá to z usnesení Nejvyššího soudu v případu reportéra Českého rozhlasu Janka Kroupy, který se bránil proti policejnímu odposlechu v kauze Pandur. Uvedl to web iRozhlas.cz.