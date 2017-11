Advokáti požadují, aby Nečasová a zpravodajci byli osvobozeni

U Obvodního soudu pro Prahu 1 v úterý v neveřejném jednání zazněly závěrečné řeči advokátů obžalovaných.

Podle Bruny se Nečasová nedopustila trestného činu. „Navrhl jsem zproštění obžaloby, a to z důvodu, že se moje klientka nedopustila žádné trestné činnosti a podle mého názoru - to je zvláštní případ - ani nemohla. Vzhledem k vývoji důkazního stavu jsem dospěl k závěru, že tam žádná trestná činnost z její strany není,“ sdělil novinářům advokát.

„Já se domnívám, že poté, co se pečlivě znovu provedly některé důkazy, které byly dříve třeba jen konstatovány, tak se situace vyvinula v náš prospěch. Konkrétně jde například o výpovědi některých svědků, na které sázela obžaloba,“ upřesnil. O jaké svědky šlo nechtěl komentovat s ohledem na to, že někteří vypovídali v utajeném režimu. „Ti svědci, kteří vystupovali pod utajenou identitou mluvili houfně a zcela zjevně v náš prospěch,“ dodal Bruna.

Kromě Nečasové čelí obžalobě trojice zpravodajců - Ondrej Páleník, Milan Kovanda a Jan Pohůnek. Podle státních zástupců Vojenské zpravodajství sledovalo na podzim 2012 na základě pokynu tehdejší šéfky premiérova kabinetu Nagyové a bez vědomí ministra obrany tehdejší ženu premiéra Petra Nečase Radku. Kauza vedla v roce 2013 k pádu Nečasovy vlády.

Zpravodajci vinu odmítají. Tvrdí, že prováděli tzv. kontrasledování kvůli obavám z toho, že Nečasově rodině hrozí nebezpečí. Podle Páleníkova advokáta Tomáše Sokola neexistují žádné důkazy, že by bývalý šéf Vojenského zpravodajství vydal rozkaz ke sledování manželky tehdejšího premiéra Petra Nečase Radky. V závěrečné řeči proto žádal, aby byl Páleník osvobozen.

Posudek dělal policejní útvar pro své kolegy, říká advokát

„Poukazoval jsem na to, že všichni svědci, kteří by o tom mohli něco vědět, protože jsou příslušníci Vojenského zpravodajství a měli tu činnost fakticky provádět, kategoricky tvrdí, že žádný takový rozkaz nedostali, a vysvětlují, že dostali rozkaz jiný, který souvisel s informací o bezpečnostní hrozbě v okolí tehdejšího premiéra, v okolí bydliště pana doktora Nečase,“ řekl advokát.

Státní zástupce Rostislav Bajger v pondělí navrhl pro Nečasovou 3,5 roku vězení (více o návrzích obžaloby zde). Bývalý šéf Vojenského zpravodajství Kovanda by si podle něj měl odpykat nejpřísnější trest - tři roky a deset měsíců, jeho nástupci Páleníkovi navrhl Bajger stejně jako Nečasové 3,5 roku. Pro Pohůnka žádá tři roky a čtyři měsíce.

Bajger se mimo jiné odvolával na výpověď ředitele Útvaru zvláštních činností Vladimíra Šibora, který podle něj obhajobu obžalovaných „rozvrátil“. V expertním posudku, který útvar ke kauze zpracoval, je totiž uvedeno, že o sledování šlo. Podle Sokola však lze o přijatelnosti důkazu mít pochybnosti proto, že ho „jeden policejní útvar zpracovával pro druhý“.

Podle Kovandova advokáta Jiřího Matznera nezazněly při projednávání žádné nové důkazy, a soud by měl proto rozhodnout stejně jako ve dvou předchozích případech, kdy obžalované viny zprostil. Ve středu by měl závěrečnou řeč přednést zástupce posledního obžalovaného Jana Pohůnka, vyjádřit by se měli i všichni obžalovaní. Rozsudek soud vynese příští týden.

Obvodní soud se kauzou zabývá počtvrté. Soudkyně Helena Králová nejprve Nečasové uložila podmíněný trest, odvolací soud však rozhodnutí zrušil. V květnu 2015 a poté v červnu 2016 Králová čtveřici osvobodila.

Oba rozsudky zrušil odvolací senát, který kauzu soudkyni kvůli pochybám o její nestrannosti odebral a předal ji nynější soudkyni Pavle Hájkové. Kvůli rozhodování v této i v jiných kauzách čelí Králová kárné žalobě.