Embéčko velvyslankyně se vydražilo za 610 tisíc, peníze půjdou charitě

Thompsonová s diplomatickým sedanem jezdila hlavně na dovolené a víkendy, i když sama přiznává, že nejdál s ním dojela do Českého Krumlova.

„Jedna z největších cest byla do Českého Krumlova. Nemá to navigaci, takže jsem se cestou ztratila. Taky to jede dost pomalu a nemá to klimatizaci, přitom zrovna bylo asi 40 stupňů. Cesta mi zabrala asi sedm hodin,“ uvedla v září rozhovoru pro MF DNES Thompsonová.

Původně si auto chtěla vzít s sebou zpět do Spojeného království. „Po dlouhém zvažování jsem se ale rozhodla, že moje milované embéčko patří sem, do Česka, kde strávilo prvních padesát let života. Takže bych ho ráda vydražila a peníze věnovala jedné z mých oblíbených nadací,“ vysvětlila Thompsonová.

BritishEmbassyPrague (Twitter) @UKinCR Škoda 1000 MB z roku 1968 velvyslankyně Jan Thompsonové byla dnes prodána za 610 000,- Kč kupci, který si přál zůstat v anonymitě. Celý výtěžek věnovala velvyslankyně Domovu Sue Ryder v Praze. Na fotografii Jan Thompsonová a Matěj Lejsal (ředitel Sue Ryder). https://t.co/RVBjIvBW6A 10 lidí to sdílí odpovědětretweetoblíbit

Aukce probíhala do středečního poledne, nabídka začínala na 30 tisících korunách. „Chci, aby moje drahé embéčko našlo dobrý domov. Takže přihazujte, jen pokud se o něj budete dobře starat,“ dodala bývalá velvyslankyně.

Vůz byl prodán za 610 tisíc korun. Kupec si přál zůstat v anonymitě.