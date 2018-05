Ruml se do politiky nevrátí v dresu Pirátů, v referendu ho strana odmítla

Polistopadový ministr vnitra a později senátor Jan Ruml plánuje po čtrnácti letech návrat do vysoké politiky. U Pirátů se jako registrovaný příznivec strany ucházel o kandidaturu do Senátu v obvodu, který zahrnuje okresy Rokycany a Plzeň-sever a západní část okresu Beroun.

„Demokratické síly dostávají na prdel a je potřeba je stmelit a spojit a bojovat dál,“ vysvětlil Ruml, co ho vede k návratu do politiky. Avšak Piráti v pondělním celostranickém hlasování celkem jasně odmítli, aby je v Senátu zastupoval právě on.

„Možnost stažení Jana Rumla označilo 66 procent hlasujících. Hlasování celostátního fóra vzešlo z iniciativy členů Republikového výboru jako reakce na anketu mezi členy,“ informovala mluvčí partaje Karolína Sadílková.

O nominaci Rumla pro letošní senátní volby na Rokycansku rozhodlo dříve krajské fórum Pirátů. Předseda Pirátské strany v Plzeňském kraji Lukáš Bartoň řekl, že kraj musí respektovat rozhodnutí celostátního fóra, v němž mohou hlasovat všichni členové strany. Hlasování celostátního fóra vyvolal Republikový výbor.

Přímá demokracie u nás funguje dobře, pochvaluje si Bartoš

Hlavním argumentem bylo to, že členové Republikového výboru neshledávají Rumla jako vhodného kandidáta Pirátů, uvedl Bartoň. Člověka, který má v kraji za Piráty na starosti senátní volby, požádá, aby Rumla o rozhodnutí Pirátů vyrozuměl.

„Právě kvůli podobným situacím máme ve stanovách opravné prostředky, díky nimž mohou všichni členové strany přímo rozhodnout o klíčových krocích. My už toto vnímáme jako samozřejmost. Rozhodnutí nejvyššího stranického orgánu tak plně respektuji,“ okomentoval rozhodnutí svých spolustraníků předseda Ivan Bartoš. Rumlovi poděkoval za zájem Piráty reprezentovat.

Pětašedesátiletý bývalý disident Ruml byl po pádu komunismu vlivným členem Občanské demokratické strany (ODS), po kritice afér ODS a pozdějším odchodu ze strany se stal pro Václava Klause jedním z hlavních politických rivalů. Později stál Ruml u zrodu dnes zaniklé Unie svobody, v roce 2010 se stal členem Strany zelených. V letech 1998 až 2004 zasedal za Prahu 6 v Senátu, od roku 2000 byl místopředsedou Senátu pro zahraniční styky.