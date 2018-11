Zemřel komentátor Jan Petránek. Vysílal během okupace v srpnu 68

O úmrtí Jana Petránka informoval v sobotu jeho syn Martin. „Ve večerních hodinách zemřel na selhaní srdce,“ řekl Českému rozhlasu.

Petránek byl výraznou osobností české žurnalisty. Byl součástí generace novinářů, kteří se podíleli na vysílání Československého rozhlasu v 60. letech a měnili jeho tvář, připomíná iRozhlas. Tehdy působil jako zahraniční zpravodaj v Sovětském svazu. V srpnu roku 1968 byl součástí vysílání, kdy byla budova rozhlasu pod palbou.

Pak následovaly první politické represe. Podepsal Chartu 77 a přispíval do samizdatových Lidových novin. Jako novinář vystupoval aktivně i poté, co na začátku 90. let odešel do důchodu. Byl velmi váženým a oblíbeným komentátorem dění v Rusku.

Jak uvádí server iRozhlas.cz, Petránek byl členem redakce mezinárodního života, díky které získávali posluchači nezkreslený přehled o dění v zahraničí. Pravidelná setkání zpravodajů byla velmi spontánní a radostná.

Jen Petránek dostal za svoji práci ocenění, v roce 2011 Cenu Ferdinanda Peroutky, v roce 2015 od prezidenta Miloše Zemana medaili Za zásluhy, Český rozhlas ho uvedl do své síně slávy.

Těžká cesta rozhlasem, podpis Charty 77

Novinář a literát Jan Petránek pracoval v srpnu roku 1968 v Československém rozhlasu. V osudový den mířil do jeho budovy ze své chaty. Na ty chvíle vzpomíná v knize esejů Hausboat na soutoku Volhy a Mississippi.

„Vyběhl jsem po schodech až do své redakce ve druhém patře. Uviděl jsem spoušť, jaká bývá po zlodějích či opilých barbarech. V té smutné době mi to skoro přišlo k smíchu. Vyrabované stoly, smotky rozhlasových magnetofonových pásků. Z šuplat mého stolu zmizely dvě bílé košile a kravata. To jsme měli v redakci skoro každý pro případ, kdybychom se někde museli objevit rychle reprezentativněji. Ze stolu Jirky Dienstbiera zmizel jeho osobní magnetofon, malý tranzistorák a ještě pár věcí.“

Petránek nastiňuje i další kroky zaměstnanců rozhlasu. „Sovětští oficíři obsadili vchody, ale zapomněli na vchod do garáží, a všechna studia. Jenže to jsme už díky pohotové práci techniků vysílali ze sklepa a už se připravovala další skrytá studia jinde v Praze,“ píše dále.