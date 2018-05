Policie vyšetřování zpackala, tvrdí Kuciakův otec. Ve hře je albánská stopa

„Od začátku říkám, že kdyby to udělala mafie, zabila by je jinak. Třeba by vyhodili auto s nimi do povětří,“ popisuje tlumeným hlasem Jozef Kuciak, jehož syna a jeho přítelkyni zabil neznámý vrah 21. února.



Vyšetřovatelé mu částečně dávají za pravdu. Původní verzi, se kterou policie pracovala od nalezení těl, že oba zabil nájemný vrah pro italskou mafii ´Ndranghetu, o které Kuciak psal, už považuje podle spisu za velmi okrajovou.

Místo toho ale policisté prověřují několik vlivných slovenských podnikatelů a oligarchů, o jejichž podvodech zejména s dotacemi a DPH Kuciak psal v jiných textech. A nově mluví, jak zjistila MF DNES, i o albánské mafii.

„Pracovali jsme i na kauze, která se dotýkala albánské mafie,“ potvrzuje pro MF DNES česká novinářka Pavla Holcová, která na posledním textu Jána Kuciaka spolupracovala.

Podle informací MF DNES zmiňují vyšetřovatelé Albánce proto, že jeden z Italů podezřelých z napojení na mafii, o kterém Kuciak v textu psal, Antonino Vadala, obchodoval s Albánci makedonského původu, konkrétně s nimi vyvážel dobytek do Turecka.

Stejně jako on i oni pobírali státní dotace a nárokovali si vratky DPH. A i oni byli podezřelí z podvodů a zajímala se o ně před dvěma lety Národní kriminální agentura NAKA. Policie vyšetřování nakonec překvapivě zastavila s tím, že se podvod nestal.

Lékařka manipulovala s těly, míní právník pozůstalých

Vražda novináře, která způsobila na Slovensku politickou krizi, se tím ještě více zamotává. Zejména proto, že vyšetřovatelé udělali v prvních minutách po nalezení těl spoustu chyb.

Kuciak si tento týden přečetl první část vyšetřovacího spisu. Utvrdilo ho to v tom, že policie vyšetřování zpackala. Některé důkazy z místa činu nezaprotokolovala, jiné dohledávali znalci jen z fotografií. „Jánovým tělem někdo hýbal ještě předtím, než došlo k ohledání místa činu kriminalisty. Byl v nepřirozené poloze a nikdo není schopen vysvětlit proč,“ říká.

„Ještě před obhlídkou místa činu pravděpodobně lékařka z rychlé záchranné služby manipulovala s těly na pokyn policie, což je nepřípustné, protože tím se mohly zničit některé stopy,“ říká právník Daniel Lipšic, který rodinu Kuciakových zastupuje.

„Jiné stopy zase nebyly zadokumentované a znalci je identifikovali až následně z fotodokumentace,“ dodává. O jaké důkazy se přesně jedná, nechce blíže specifikovat, aby nenarušil vyšetřování.

K úniku informací už nedochází, tvrdí prokuratura

Bývalý ministr vnitra a spravedlnosti podal stížnost na generální prokuraturu kvůli únikům informací ze spisu. K němu mají mít přístup jen vyšetřovatelé a dozorující prokurátor. „Informace byly poskytnuty neoprávněným osobám. Hrozí, že únik informací bude mařit vyšetřování. Únik byl mezi policisty, šlo to (informace) k nadřízeným funkcionářům policejního sboru,“ řekl MF DNES Lipšic.



Kauza Kuciak 26. února

Policie oznámila nalezení těl novináře Jána Kuciaka a jeho snoubenky ve Velké Mači. Policejní prezident Tibor Gašpar rovnou zmiňuje, že motivem vraždy je novinářská práce zavražděného. 27. února

Premiér Robert Fico na tiskové konferenci ukázal milion eur v hotovosti, který má být odměnou za informace vedoucí k dopadení vraha. 1. března

Policie provádí razii v domech na východě Slovenska patřících italským podnikatelům, o kterých Ján Kuciak psal. Nikdo není obviněn, všichni zadržení jsou propuštěni na svobodu. 9. března

V ulicích měst jsou desítky tisíc lidí. Protestují proti propojení politiků a mafie a skandálům politiků. Jde o největší protesty od roku 1989. 13. března

Policie zadržela italského podnikatele Antonina Vadalu. 14. března

Premiér Robert Fico rezignuje na svou funkci. 22. března

Prezident Kiska jmenuje novým premiérem Petera Pellegriniho. 17. dubna

Policejní prezident Tibor Gašpar se rozhodl skončit k poslednímu květnu. 15. května

Slovenská policie si pozvala na výslech českou novinářku Pavlu Holcovou, která pracovala na citlivých kauzách s Kuciakem. Policie jí zabavila mobilní telefon.

Policie k těmto obviněním mlčí, dosluhující policejní prezident Tibor Gašpar odkazuje všechny dotazy ohledně vraždy novináře na prokuraturu. Úřad speciální prokuratury chyby i úniky ze spisu potvrdil. Chyboval podle něj vyšetřovatel Krajského ředitelství policejního sboru z Trnavy, který dělal obhlídku místa činu.

„Na zjištěné nedostatky prokurátor bezodkladně reagoval. Vzhledem k tomu, že uvedený vyšetřovatel už není ve věci činný, nemůže prokurátor vůči němu vyvodit žádné další opatření. V současnosti už nic nenasvědčuje podezření z úniku informací směrem k funkcionářům policejního sboru,“ řekla mluvčí Úřadu speciální prokuratury Jana Tökölyová.

I generální prokurátor Jaromír Čižnár už před několika týdny prohlásil, že k vyšetřovacímu spisu mají mít přístup podle zákona jen prokurátoři a vyšetřovatelé. „Nikdo jiný není orgán činný v trestním řízení. Jestli se (policejní funkcionáři) dostávají k informacím, tak se dostávají do rozporu se zákonem,“ prohlásil Čižnár.

Deset vyšetřovacích verzí

Ačkoliv prokuratura nyní nechce komentovat, kolika vyšetřovacími verzemi vraždy se policisté zabývají, podle informací MF DNES jich je stále přes deset. Několik z nich je ale podobných a podezření se týká podnikatelů, o kterých Kuciak psal pro web aktuality.sk. „Je tam několik těchto verzí, protože Ján Kuciak psal o více slovenských oligarších, kteří jsou napojeni na vedení policejního sboru nebo vládnoucí stranu,“ dodal Lipšic.



Pozůstalí nyní řeší i nepříjemnosti kvůli dědictví. Na dům ve Velké Mači, který si mladý pár koupili loni v létě, měli mít dluh 57 tisíc eur, v přepočtu zhruba 1,5 milionu korun. Banka teď ale po rodinách chce daleko více peněz – 87 tisíc eur, v přepočtu přes dva miliony korun. „Nevím, kde vzali částku 87 tisíc eur. Zůstala jsem z toho v šoku. Já vím o tom, že měli mít hypotéku 37 tisíc eur a spotřebitelský úvěr ve výši 14 tisíc eur, za který kupovali vybavení jako například obklady a věci do koupelny,“ kroutí hlavou matka zavražděné Martiny Kušnírové.

Dům, na jehož vrata aktivista občanské iniciativy Zabudnuté Slovensko Patrik Dubovský nastříkal žlutým sprejem nápis „Láska je silnejšia ako zlomoc“ a iniciály J+M, chtějí pozůstalí prodat. Koupit jej plánuje skupina umělců kolem kazatele Daniela Pastirčáka, hudebníka Michala Kocába a výtvarníka Petra Kalmuse.