Chci znát jméno vraha, abych mu mohl odpustit, říká Kuciakův otec

„Dali jsme mu jméno Ján. Na počest Janka jsme ho tak pojmenovali,“ houpe v náručí Zlatica Kušnírová svého měsíčního vnoučka. Narodil se jejímu synovi Lukášovi 3. července, přesně na den čtyři měsíce od pohřbu jejího budoucího zetě Jána Kuciaka. „Martinka měla malému být kmotrou. To děcko je teď pro nás náhradou za celé to utrpení,“ dodává Kušnírová.



Mluví o poznání klidněji než dříve a i tak žije. Policejní ochrana před jejím domem v obci Gregorovce na východě Slovenska zmizela. „Čas od času se tu ukážou, ale už to není tak intenzivní. Skončilo to, děti nám nikdo nevrátí a jméno toho, kdo to udělal, a zejména toho, kdo si vraždu objednal, se nikdy nedozvíme. Nevěřím už tomu,“ dodává rezignovaně Zlatica Kušnírová.

Osobně si pročetla celý vyšetřovací spis, výpovědi sousedů, záchranářů, popisy toho, co vše vyšetřovatelé udělali na místě, a našla i sílu prolistovat fotografie z pitvy její dcery. Vypravila se několikrát i do domu, kde její dcera a snoubenec zemřeli. Ve Velké Mači v okrese Trnava, který mladá dvojice rekonstruovala.

Vraha bych chtěl znát, abych mu mohl odpustit, říká Kuciakův otec

Stihli v něm utratit osmnáct tisíc eur, v přepočtu 460 tisíc korun, za novou koupelnu, okna a podlahy. Ty platili ze spotřebního úvěru, který teď budou muset obě rodiny – Kušnírovi a Kuciakovi – zaplatit. Přesně na půl, každá devět tisíc eur. Kuciakův otec Jozef teď opakuje, že všechno rodina zvládne, jen on osobně by chtěl jméno vraha znát. Aby mu mohl odpustit.

„Vyšetřovatelé na začátku udělali dost chyb, a i když se teď ti chlapi (policisté) snaží, chybí svědci a důkazy. Zabil je profík a najít toho, kdo to objednal, nebude snadné ani rychlé,“ říká Kuciak.

Do domu ve Velké Mači ani on nejezdí a vyčkává, co bude s nemovitostí dál. Koupit jej od rodiny a přeměnit v památník chce teď nejnověji Trnavský samosprávný kraj, který podle svého usnesení plánuje, že by v domě vzniklo muzeum svobody slova. „Jednám s osobami a institucemi, které mají o takový projekt zájem. Tedy z kulturně-společenského života,“ řekl předseda kraje Jozef Viskupič.

Vražda se stala v obci, která leží zhruba dvacet kilometrů od Trnavy. Malá obec Velká Mača, kde žije přes 2,6 tisíce obyvatel, z nichž pětaosmdesát procent se hlásí k maďarské národnosti, je teď vlastně jediným ostrůvkem, kde je téma dvojnásobné vraždy stále živé, jako by se stala včera. „Lidé jsou od té doby podezřívavější. Jakmile se tu pohybuje cizí auto, okamžitě nás telefonicky upozorňují. To už v nich asi zůstane,“ říká starosta Štefan Lancz.

Vyšetřovatelé vraždy nechtějí nyní komentovat, zda už zúžili okruh možných vyšetřovacích verzí ze zhruba deseti na menší počet. Nový policejní prezident Milan Lučanský se však tento týden sešel s vedoucími vyšetřovacího týmu a slíbil jim, že posílí jejich materiálně-technické zázemí. „Chtěl bych posilnit kvantitativně a kvalitativně tým. Přivést množství lidí, se kterými jsem pracoval, aby se to pohnulo. Pevně věřím – a můžeme jen doufat –, že se nám vražda podaří objasnit,“ řekl Lučanský, sám bývalý vyšetřovatel, který pracoval i na mnoha vraždách.

Podniky podezřívaných Italů upadají

Úřad speciální prokuratury, který na vyšetřování mordu dohlíží, teď také nechce blíže komentovat, zda kriminalisté zúžili počet vyšetřovacích verzí. Na místě vraždy, v domě ve Velké Mači, udělali vyšetřovací pokus o tom, koho střelec zabil jako prvního. „Při takových závažných trestných činech je zdrženlivost orgánů činných v trestním řízení při poskytování informací veřejnosti absolutní nevyhnutelností, a právě tak se dosáhne hlavního cíle, tedy odhalení a potrestání pachatelů,“ řekla MF DNES mluvčí prokuratury Jana Tökölyová.

Jedním z podezření od prvopočátku vyšetřování bylo to, že za vraždou mohou stát Italové podnikající na východě Slovenska na Zemplíně, o kterých Ján Kuciak psal. Upozorňoval na zneužívání agrodotací a zároveň i na byznys s kokainem, který se na pozadí jejich obchodů odehrával.

Hlavní z podezřelých – Antonino Vadala – je dnes ve vazbě v Itálii. Předali jej tam Slováci, kteří jej zadrželi na základě eurozatykače pro podezření právě z drogového byznysu. Jeho podnikání na Slovensku přitom skomírá. Například v malé obci Dvorianky na Dolním Zemplíně v okrese Trebišov už po nich nenajdete nic. „Maštale, které tu měli pronajaté, vrátili. Dobytek prodali a už tu vůbec nepodnikají,“ popsala referentka obce Mária Starigazdová.

Policie rekonstruovala vraždu novináře Kuciaka: