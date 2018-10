Obvinění z vraždy Kuciaka požadovali po medializaci případu více peněz

Z vraždy Kuciaka a jeho snoubenky jsou obviněni čtyři lidé, které policie také zadržela. Podle policie jde o vykonavatele nájemné vraždy Tomáše Szabóa, zprostředkovatelku zločinu Alenu Zsuzsovou, řidiče, který Szabóa vezl, Miroslava Marčeka a druhého zprostředkovatele Zoltána Andruskóa.

Původně údajně dostal Szabó za vraždu Kuciaka 50 tisíc eur a dalších 20 tisíc eur mu bylo odečteno z dluhu. Po medializaci případu si však spolu s Marčekem podle portálu Aktuality.sk, který se odvolává na usnesení o vzetí čtveřice obviněných do vazby, vyžádal více peněz. O jakou částku šlo, není známo.

Slovenský portál získal dokument obsahující informace o přípravě vraždy i jejím průběhu od trestního soudu. Přestože je anonymizovaný, podle Aktuality.sk z něj jasně vyplývají role jednotlivých aktérů.

Zsuzsová měla údajně už při prvním setkání s podnikatelem Andruskóem připravené video, kdy a kudy se Kuciak pohyboval, jeho fotografie i adresu. Andruskó následně podle všeho všechny informace poskytl vykonavateli vraždy.

Vrazi v únoru opakovaně jezdili v různých vozech k bydlišti novináře. Obec Veľká Mača, kde Kuciak bydlel, navštívili nejméně sedmkrát. Poprvé si Kuciakův dům prohlédli 5. února a naposledy pouhé dva dny před vraždou, tedy 19. února.



Podle dokumentu čekal Szabó v den vraždy zhruba dvě hodiny u Kuciakova domu. Večer okolo osmé hodiny pak do něj bez použití síly vstoupil a zbraní kalibru 9 milimetrů zastřelil Kušnírovou jednou ranou do hlavy, Kuciaka pak dvěma ranami do srdce. Koho z dvojice zabil jako prvního, podle soudu není jisté. Poté odešel z domu pěšky směrem k fotbalovému hřišti, kde ho zřejmě Marček vyzvedl.

Po vraždě se podle vyšetřování společně přesunuli do Komárna za Zoltánem Andruskóem. „Při osobním setkání u obviněného mu obvinění oznámili, že vykonali vraždu Jána Kuciaka a ženy, která byla v domě s ním,“ uvádí dokument.



Vražda Kušnírové Zsuzsovou rozčilila

Andruskó tuto informaci Zsuzskové sdělil až následující den. „Obviněný se setkal s obviněnou v jejím domě a oznámil jí tuto skutečnost, ta kvůli zavraždění ženy byla rozčilená,“ citují Aktuality.sk usnesení.



Z dokumentu také vyplývá, že podle dosavadního vyšetřování neměla Zsuzsová osobní důvod k objednávce vraždy novináře a že byla jen zprostředkovatelkou. Za vraždu muži dostali prý zaplaceno v pětiseteurových bankovkách, které byly zabaleny v ubrousku.

Szabó, Marček, Zsuzsová i Andruskó nadále zůstávají ve vazbě. První tři se proti vazbě odvolali, slovenský nejvyšší soud však jejich odvolání v úterý zamítl. Jejich stížnost proti tomuto opatření shledal tříčlenný senát soudu jako neodůvodněnou, informovaly slovenské weby.

Andruskó podle médií jako jediný začal s policií spolupracovat. Jako skutečného objednavatele vraždy investigativního novináře podle médií označil podnikatele s mafiánským pozadím Mariána Kočnera.