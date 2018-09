Nová postava v kauze Kuciak? Rodiče zavražděného páru mají pochybnosti

„Mně to připadá, že policie chtěla po dlouhé době něco zveřejnit, jakože případ nespí,“ uvedla matka zavražděné dívky.

Otec zavražděného novináře Jozef Kuciak je z měsíce trvajícího vyšetřování už unavený. MF DNES popsal, že už se smířil s tím, že se jméno vraha a objednatele mordu nikdy nedozví a smrt jeho syna nebude nikdy potrestána.

„Táhne se to už měsíce a jediný výsledek je, že po sedmi měsících zveřejní portrét někoho, kdo by mohl vědět více o pachatelích. Nevíme, jestli jeho podobu mají z kamer, nebo jej někdo u místa činu viděl. Už to vyšetřování trvá moc dlouho a my stále nevíme nic konkrétního,“ říká Kuciak.



Jeho syna zabil vrah 21. února večer dvěma výstřely do srdce z pistole ráže devět milimetrů. Martinu Kušnírovou popravil kulkou do hlavy v jejich domě ve Velké Mači u Galanty.

Dozorující prokurátor případu, který vystupuje anonymně, na pondělní tiskové konferenci zopakoval, že vražda Jána Kuciaka souvisela s jeho novinářskou prací a spáchal ji profesionální vrah na objednávku. „Osoba, jejíž podobu zveřejňujeme, se mohla pohybovat v okolí místa vraždy. Neříkáme, že tam určitě byla,“ dodal prokurátor.

Dvě cesty vyšetřování

Policie teď zúžila počet možných motivů Kuciakovy vraždy na dva, respektive „na dva okruhy Kuciakovy práce“. Naznačila tak, že tuší, kvůli jakým informacím a článkům nechal někdo novináře zastřelit.

Kuciak psal pro server Aktuality.sk. V posledních textech popisoval údajné propojení italské mafie na slovenské politiky. Dalším tématem bylo podnikání několika slovenských oligarchů a připravoval text o albánské mafii.

Policie od začátku pracovala s verzí, že za vraždou může stát italská mafie N’Drangheta. Zatkla kvůli tomu i sedm lidí – Italů podnikajících na východě Slovenska. Po několikahodinových výsleších je ale bez obvinění propustila.

Vražda vyvolala v zemi největší demonstrace od pádu komunismu, kdy v ulicích měst byly desetitisíce lidí. Nyní se postupem vyšetřování zabývá i Evropský parlament – na Slovensko vyslal delegaci europoslanců. Ti po své dvoudenní misi uvedli, že u nich přetrvávají obavy z korupce a navzdory tomu, že rezignoval ministr vnitra Robert Kaliňák a premiér Robert Fico, většina ministrů zůstala na svých postech a příliš se tak nezměnilo.

„Jsou zde náznaky korupce, což podkopává principy právního státu. Existuje sice snaha situaci řešit, ale není zde jednoznačná snaha distancovat se od toho, co se stalo v minulosti,“ řekla šéfka delegace Sophie in ’t Veldová.

Kritizovala také nové angažmá bývalého policejního prezidenta Tibora Gašpara. Ten rezignoval právě kvůli vraždě novináře, záhy se ale stal poradcem slovenské ministryně vnitra i jejího českého protějšku Jana Hamáčka.

Dům ve Velké Mači zůstává nedostavěný

Ve Velké Mači, kde k vraždě došlo, se po půl roce také nic nezměnilo. Dům je stále rozestavěný a plány, které měly některé slovenské osobnosti a spolky – že z nemovitosti bude památník – jsou v nedohlednu.

„Zatím se nikdo neozval a my stále nemáme vyřešené dědické řízení. Každopádně prodat ten dům nemůžeme. Byla by to neúcta, protože Janko a Martinka se tam hodně nadřeli. A stejně by ho nikdo nekoupil,“ dodala Zlatica Kušnírová.