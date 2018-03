Rodiče Kuciaka a jeho snoubenky si najali právnické eso. Mají velké pochyby

Právník chce nyní od policie, aby vyslechla nové svědky, povolala západní experty a více se zabývala tím, že Kuciak psal o mnoha slovenských bohatých podnikatelích a oligarších. Požaduje také, aby napravila chyby, které vznikly přímo na místě činu.

„Policie udělala na začátku vyšetřování, zejména při obhlídce těl a místa činu, řadu chyb, které se nedají napravit. Třeba to, že na místě nebyl přítomen soudní lékař, nebylo řádně zdokumentováno úmrtí a nebyla popsána poloha těl nebo další detaily, které teď nechci zveřejňovat,“ řekl včera MF DNES Lipšic, který se chce ve čtvrtek setkat s generálním prokurátorem a navrhovat další důkazy a výslechy.

„Chceme navrhnout například povolání dalších forenzních znalců či prověření ‚slovenské stopy‘, protože Ján Kuciak psal i o řadě slovenských oligarchů, kteří jeho články a zjištění nesli nelibě a vyhrožovali mu,“ dodal Lipšic.

Policejní rozpory

Prověřit tento směr je důležité i dle pozůstalých, protože zájem umlčet novináře mohl mít někdo ze slovenských politiků či podnikatelů. To, že Kuciak zrovna dokončoval text o italské mafii, praní špinavých peněz či podvodech s dotacemi, mohla být jen náhoda.

„My si myslíme, že to byla politická vražda, ale ne že je v pozadí italská mafie, ale slovenská. To, že dcera byla zastřelena do hlavy, kdy hlaveň měla pod bradou, nás nutí myslet si, že vrah jí chvíli vyhrožoval a chtěl po ní něco vydat. Třeba dokumenty, se kterými Ján pracoval a které mohly někoho ohrožovat,“ uvedla matka zavražděné dívky Zlatica Kušnírová.

Podle prokuratury vrah zastřelil Kuciaka dvěma kulkami do srdce a jeho snoubenku jednou ranou do hlavy. Střílel z pistole ráže 9 milimetrů, nejrozšířenější zbraně vůbec, kterou používají i ozbrojené složky. Oba zemřeli v rozmezí pěti minut ve středu 21. února.

Nově zveřejněné podrobnosti rozbíjejí dosavadní informace od policie, která tvrdila, že oba byli zabiti jednou ranou. Policejní prezident Tibor Gašpar navíc zmiňoval, že zemřeli mezi čtvrtkem a nedělí.

Matka zavražděné dívky kvůli těmto rozporům ve vyšetřování policistům nevěří. „Od začátku jsem říkala, že byli zabiti ve středu po osmé hodině večer. To se mnou přestali komunikovat a nedalo se ani jednomu už dovolat. To, že policie zveřejní po měsíci, že už ví čas úmrtí, je velmi, velmi málo. Bohužel nemáme důvěru v to, že se smrt mé dcery a jejího přítele podaří objasnit, není zájem,“ dodala.

Kvůli tomu, že policie na místo nepovolala soudního znalce, od začátku nebylo jasné, kdy vrah oběti zastřelil. Navíc se to následně odrazilo na chybách v úmrtním listě Jána Kuciaka. Přivolaný lékař patolog totiž odhadl, že novinář zemřel v pátek 23. února. Na parte Martiny Kušnírové přitom bylo datum správně kvůli tomu, že její matka na ně nechala zapsat středeční datum, kdy s dcerou hovořila naposledy.

Policejní vyšetřovatelé už ani nehovoří tak jednoznačně o „italské stopě“ jako jediném vodítku k vyřešení dvojnásobné vraždy. „Všechny vyšetřovací verze mají stejnou prioritu. Na místě činu nebyly zjištěny žádné stopy zápasu a s největší pravděpodobností nic nebylo odcizeno. Tyto okolnosti nasvědčují, že šlo o vraždu na objednávku,“ řekl prokurátor speciální prokuratury, který neuvedl své jméno a novináři nesměli zveřejnit jeho tvář.

Z domu bude památník

Rodina zároveň už rozhodla, co udělá s rodinným domem, kde k tragédii došlo. Chce se domluvit s jednou z církví, která jej po ukončení dědického řízení odkoupí a vznikne v něm jakýsi „památník pravdy“.

Dům, v němž žil zavražděný slovenský novinář Ján Kuciak (27.2.2018)

Na Slovensku po vraždě novináře a jeho partnerky vyšly do ulic desetitisíce lidí. Následná politická krize smetla premiéra Roberta Fica, čímž padla celá jeho vláda. Prezident Andrej Kiska následně jmenoval novou vládu premiéra Petra Pellegriniho, která získala v pondělí večer důvěru.