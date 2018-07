Kněžínek chce spolupracovat se všemi profesemi, vlastní tým si nepřivede

8:35 , aktualizováno 8:35

Nový ministr spravedlnosti Jan Kněžínek chce úzce spolupracovat se všemi právnickými profesemi, aby výstupy úřadu byly všeobecně akceptovatelné. Hodlá také pokračovat v elektronizaci justice a zaměřit se na komunikaci s poslanci. Řekl to ve středu novinářům poté, co ho premiér Andrej Babiš (ANO) uvedl do funkce.