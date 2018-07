Trváme na Pochem, řekl Hamáček. Petici proti Malé podepsali i vládní právníci

Nechtěl ani říci, zda by měla z vlády odejít. „To je na jejím rozhodnutí. Nebudeme kádrovat kandidáty hnutí ANO. To, koho hnutí ANO jmenovalo do vlády, to je plně v odpovědnosti hnutí ANO,“ řekl šéf ČSSD a ministr vnitra.

Premiér Andrej Babiš přitom už o víkendu Radiožurnálu řekl, že pokud se prokáže, že Malá opisovala v diplomových pracích, měla by asi odstoupit.



Vedení ANO se schází v pondělí v podvečer, stejně jako grémium ČSSD. Hamáček se s kolegy poradí, kdy se sejde předsednictvo sociální demokracie.

Problém s tím, že prezident Miloš Zeman odmítl jmenovat Pocheho, není podle Hamáčka možné vyřešit do středy, tedy do hlasování o důvěře vládě.



„Je to situace, kterou sociální demokracie nezavinila a snaží se ji vyřešit, nicméně nepůjde vyřešit v horizontu dní,“ uvedl Hamáček.

Petici za odvolání Malé podepisují i členové Legislativní rady vlády

Internetovou petici za odvolání Malé z funkce ministryně spravedlnosti podepsalo přes dva tisíce lidí, ale i několik členů legislativní rady vlády, které Malá předsedá. Agentuře ČTK to sdělil autor petice Petr Bezouška z Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, který patří mezi členy vládní rady. Signatářům petice vadí, že se Malá ve svých diplomových pracích dopustila plagiátorství. Piráti chtějí, aby se záležitostí zabýval sněmovní ústavně-právní výbor.

Podpisy pod petici připojily děkanky právnických fakult Masarykovy univerzity Markéta Selucká a Univerzity Palackého v Olomouci Zdenka Papoušková. Z členů Legislativní rady vlády Stanislav Kadečka, Jan Wintr a Bohumil Havel. Premiéra Andreje Babiše vyzývají, aby prezidentovi navrhl odvolání Malé.

„Nejde o účelové nařčení s cílem paní ministryni diskreditovat. Nejedná se ani o kampaň vůči hnutí, jehož jste předsedou, neboť takto bychom vystoupili vůči každému bez ohledu na politickou příslušnost,“ píší autoři petice Babišovi.

„Má-li být člověk garantem spravedlnosti v našem státě, spravovat resort, s nímž jsou spojovány určité hodnoty a ideály, musí být nejen dobrým manažerem, ale především bezúhonným člověkem,“ je napsáno v petici.

