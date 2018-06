Ministry měnit nebudeme, řekl šéf ČSSD Hamáček v rozhovoru

Jak výsledky referenda hodnotíte?

Jsem velmi rád, že referendum skončilo úspěchem. Je to od členské základny velká podpora současnému vedení strany, které dohodu s hnutím ANO vyjednalo. Dvojnásob mě těší volební účast. Jsem velmi rád, že se nenaplnily obavy některých kritiků, kteří říkali, že by referendum mohlo být neplatné z důvodu nižší účasti. Účast téměř pětašedesáti procent sociálních demokratů je úspěchem. Referendum tedy splnilo účel, nastartovalo vnitrostranickou diskusi. Věřím, že všichni, kteří hlasovali jinak, dostojí svým prohlášením a budou výsledky respektovat.

Šedesát procent hlasujících pro je jistě výrazná většina, na druhé straně čtyřicet procent proti také není zanedbatelné číslo. Neobáváte se, že si ve vládě něco dohodnete a třeba ze Senátu vám to budou torpédovat odpůrci vládního angažmá v čele s Milanem Štěchem či Petrem Víchou?

Jsem přesvědčen, že referendem to končí. Teď se musíme soustředit na to, k čemu nám naši spolustraníci dali mandát. To znamená dokončit sestavení vlády a začít prosazovat naše programové priority. Před referendem jsem objížděl kraje, abych tam naše postoje vysvětloval, a hodlám v tom pokračovat i po referendu. Na sjezdu jsem slíbil, že budu do jednotlivých krajů jezdit pravidelně a budu s lidmi hovořit. To je součástí práce předsedy strany.

Andrej Babiš má v neděli odnést seznam všech ministrů prezidentu republiky. Je otázka, zda skutečně přinese kompletní pětici vašich nominantů včetně kandidáta na post ministra zahraničí Miroslava Pocheho, kterého Miloš Zeman ve funkci nechce…

(skáče do řeči) Já jsem panu premiérovi odeslal pět jmen a pět životopisů. Je to těch pět jmen, která schválilo předsednictvo ČSSD.

Premiér Babiš je na Hrad ani donést nemusí. Spekuluje se o jeho dohodě s prezidentem Zemanem, že Pocheho nominaci vynechá. Za to mu prý měl Miloš Zeman slíbit, že nebude dělat problémy kvůli konci své někdejší chráněnkyně Karly Šlechtové ve vládě. Počítáte i s takovou variantou?

Nechci komentovat nějaké spekulace. S Andrejem Babišem jsme se na začátku dohodli, že si vzájemně nebudeme kádrovat ministry. Já tu dohodu držím. Těch pět jmen, která vybralo naše předsednictvo, jsem mu odevzdal a předpokládám, že v neděli je odnese na Pražský hrad.

Pak můžete narazit na odpor prezidenta Zemana. Ten má proti Pochemu vážné výhrady, označuje ho za „sluníčkáře“ či ho kritizuje za špatný vztah k Izraeli…

Tak zaprvé pan prezident řekl, že je připraven se se všemi nominanty sejít. Předpokládám tedy, že se to týká i Miroslava Pocheho. Jsem přesvědčen, že řada otazníků a výhrad, které byly ze strany pana prezidenta prezentovány, by se při jejich vzájemné diskusi vyjasnila. Znám Miroslava Pocheho dlouho a rozhodně bych o něm neřekl, že má nějaký problematický vztah k Izraeli, ba právě naopak. Pokud vím, jako europoslanec pravidelně spoluorganizuje akce s izraelským velvyslanectvím, takže tam problém z mého pohledu není.

Co se týká vztahu k migraci, tak je to otázka jednoho hlasování z roku 2015. Ještě předtím, než se česká pozice v této věci vykrystalizovala. Od té doby pak europoslanec Poche držel oficiální linii české politiky. Takže tam problém také nevidím.

Sám dobře víte, že takové věci se panu prezidentu Zemanovi někdy těžko vysvětlují. Zvlášť když dotyčný vyzýval k volbě jeho protikandidáta Jiřího Drahoše.



Stál bych o to, aby pan Poche alespoň dostal tu příležitost a možnost – vysvětlit.

Miloš Zeman může zůstat zaseknutý a opakovat: Ne, ne, ne! Je pro vás představitelná varianta, že byste na ministerstvo zahraničí navrhli někoho jiného?

Vůbec bych nechtěl komentovat, co by bylo, kdyby. Máme ale po referendu, máme předsednictvem schválenou pětici kandidátů, já jsem seznam těchto pěti kandidátů odevzdal předsedovi vlády. Takže teď nechci komentovat žádné jiné scénáře.

Místopředseda ČSSD Martin Netolický dokonce mluvil o možnosti podání stížnosti k Ústavnímu soudu, pokud by prezident Zeman odmítl Pocheho jmenovat…

Znovu opakuji, že bych nijak nepředjímal a neuzavíral možnosti k jednání. Jsem připraven s panem prezidentem komunikovat, a pokud se objeví nějaká komplikace, jsem připraven ji řešit.

Zajímá mě to proto, že ústavní stížnost v této věci by musel podat premiér Babiš. Podle mých informací se mu do toho kvůli dobrým vztahům s prezidentem vůbec nechce. Ostatně i vy jste při nástupu do čela ČSSD vyhlásil, že o ně stojíte.

Znovu říkám, že nechci spekulovat, co se stane v nějakém případě. Předseda vlády dostal pět našich kandidátů. Že mi záleží na dobrých vztazích s prezidentem, je pravda. Zatím naše komunikace funguje bez problémů.

Tak jinak – je podle vás přípustné, aby prezident mluvil do vnitřních záležitostí ČSSD? Dokonce do tak podstatných, jako je třeba nominace ministrů?

Zastávám názor, že je právem každé politické strany nominovat svoje kandidáty do případné vlády, které se účastní. A je to výsostné rozhodnutí dané politické strany.

Mimochodem, stojí vám vůbec za to pan Poche? Při vší úctě k němu asi nebude žádným velkým tahákem na voliče. Pokud ho lidé vůbec znají, mají ho často zaškatulkovaného jako zákulisního šíbra z pražského magistrátu.

Nemyslím si, že to, co jste řekl, je hlavní způsob vnímání Mirka Pocheho. Do funkce ministra zahraničí jsem hledal někoho, kdo tu funkci zvládne. Miroslav Poche má tuto problematiku vystudovanou, působil na ministerstvu zahraničních věcí, umí několik světových jazyků, je organizačně velmi schopný. Takže jsem přesvědčen, že je tím správným kandidátem.

Chceme narovnat vztahy mezi ČSSD a Zemanem

Královéhradecký člen předsednictva ČSSD Jaroslav Špaček mi nedávno v rozhovoru říkal, že lidi, jako jsou první místopředseda Jiří Zimola či bývalí místopředsedové Michal Hašek se Zdeňkem Škromachem, pokládá za trojské koně Miloše Zemana v rámci strany. Jak to vidíte vy?

Ten rozhovor jsem četl, jsou to názory kolegy Špačka, nikoli moje. Je obecně známo, že v ČSSD jsou velcí zastánci prezidenta Zemana a stejně tak je tam výrazná skupina těch, kteří Miloše Zemana kritizují. Někteří z nich dokonce podpořili jeho protikandidáta, což je i případ kolegy Špačka. Rozhodně bych nemluvil o žádných trojských koních ani nepoužíval obdobná označení. Součástí mé strategie je, abychom vztahy mezi sociální demokracií a Milošem Zemanem narovnali.

Sám jste zmínil, že máte stranu kvůli prezidentovi polarizovanou. Jedni mluví o Zemanových trojských koních, druzí o postsobotkovcích či veksláčcích. Jak to chcete dávat dohromady?

Celé to pokládám za součást diskuse v rámci rozhodování o budoucnosti ČSSD. Po referendu očekávám, že se situace uklidní a soustředíme se na práci pro lidi a náš volební program. Do jisté míry je specifikem ČSSD i některých novinářů, že věnují vnitřnímu životu strany takovou pozornost. Podobné rozpory jsem zaznamenal i v jiných stranách, ale ČSSD je v tomto směru věnována pozornost až přehnaná.

Na rozdíl od těch ostatních stran vyjednáváte o vládě, tak je to asi přirozené, ne?

Tomu rozumím. Jen říkám, že nějaká vnitrostranická diskuse a dynamika jsou součástí vnitrostranického života každé politické strany.

Poslední věc k prezidentu Zemanovi. Jak se vám zamlouvala jeho spektakulárně svolaná tisková konference, na níž po čtyřiadvaceti hodinách napětí nakonec spálil červené trenýrky?

Samozřejmě jsem – stejně jako všichni ostatní – netrpělivě očekával, co bude obsahem prezidentova mimořádného brífinku. Beru to tak, že to je ze strany pana prezidenta asi nějaká forma nadsázky. Nicméně přiznám, že já osobně takovému typu humoru či nadsázky asi úplně nerozumím.

Vraťme se zpět k vládě. Vy už znáte jména ministrů za hnutí ANO?

Neznám. A jsem přesvědčen, že v době, kdy děláme rozhovor (pátek dopoledne – pozn. red.), v tom nemají jasno ani kandidáti na ministry za hnutí ANO.

U jednoho jména bych se zastavil. Favoritem na zisk postu ministra spravedlnosti je prý za ANO dlouholetý sociální demokrat Jeroným Tejc. Bral byste to tak, že po svém odchodu z ČSSD použil ANO jako výtah k moci, anebo že tam budete mít spřízněného člověka?

Zatím jsou to spekulace. Nevím, kdo je kandidátem na ministra spravedlnosti. S Jeronýmem Tejcem se znám velmi dlouho, vždy jsme si byli i lidsky blízcí. Mrzelo mě, že z ČSSD odešel. Když jsem s ním ale pak o tom mluvil, tak jsem jeho pohnutky pochopil a vůbec mu to nezazlívám, protože to neměl jednoduché.

Pokud ANO nemá nikoho jiného a spolehne se na člověka, jenž vzešel z ČSSD, žádný problém s tím nemám. Jeronýma Tejce beru jako odborníka, a pokud na ministerstvu usedne, tak podle mého tuto funkci zvládne.

Je jasné, že pokud překonáte všechny nástrahy okolo vzniku vlády, začnou věcné spory o jednotlivé zákony. V minulém volebním období z toho byly hádky a koaliční přestřelky, často velice osobní. Nedávno jsem v LN četl poměrně legrační článek, že jste s Babišem mezi sebou nalezli jakousi vnitřní chemii. Je to tak?

Na řadu věcí mají ČSSD a ANO odlišné pohledy. Je to ale vždy věcí diskuse. Pokud bychom řešili každou věc, o které diskutujeme, jako záležitost bytí a nebytí či odchodu z vlády, tak se nikam neposuneme.

Článek, o němž mluvíte, jsem samozřejmě četl. Nevím, co vedlo pana redaktora k volbě zrovna těchto slov. Pravdou ale je, že jsme s Andrejem Babišem schopni spolu komunikovat, věci si říct a existuje tam nějaká základní důvěra, která možná v té minulé vládě nebyla. Jedním z největších problémů minulé vlády bylo, že v ní čelní představitelé stran prostě nemluvili. My spolu mluvíme, i když na pivo spolu určitě nechodíme.

Pokud vím, tak Bohuslav Sobotka si s Andrejem Babišem po celé čtyři roky vykal. Vy si tykáte?

Ne, také si vykáme, pokládám to za adekvátní nastavení. Ani neočekávám, že bychom si měli tykat. Pokud vím, tak v této republice je velmi málo lidí, se kterými si Andrej Babiš tyká.